Lebenshilfe und SoVD planen „tag des wir“ in Sulingen

Planungstreffen am Inklusiven Wohnprojekt: Lisa Schmidt (SoVD Lessen), Heinrich Schlüterbusch (SoVD Sulingen), Lars Russwurm (Lebenshilfe) und Heinrich Horstmann (SoVD Lessen; von links). © Lebenshilfe / Schlotmann

Sulingen – Die ersten Mieter hatten im Sommer 2020 die Wohnungen des Inklusiven Wohnprojektes der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz am Schwafördener Weg in Sulingen bezogen. „Auf ein Einweihungsfest für die Bewohner und Nachbarn mussten wir bisher verzichten“, sagt Jörn Frese, Leiter des Ambulant Betreuten Wohnens der Lebenshilfe. Frese verweist auf die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Jetzt wolle man das Nachbarschaftsfest als „tag des wir“ nachholen.

Partner in der Organisation der öffentlichen Veranstaltung am Samstag, 13. August (13 bis 18 Uhr) ist der Kreisverband Diepholz des Sozialverbandes Deutschland (SoVD). „Insbesondere mit den Ortsverbänden Lessen und Sulingen“, erklärt Kreisvorsitzender Bruno Hartwig.

Anfang der Woche trafen sich Vertreter des SoVD und der Lebenshilfe im Veranstaltungsraum des Inklusiven Wohnprojektes, um Details des „tag des wir“ festzuzurren. Der Raum dient laut Lars Russwurm, Leiter Wohngruppen Sulingen der Lebenshilfe, am 13. August als Cafeteria. Die werde, wie der Getränkestand auf dem Freigelände, von Mitgliedern der Sulinger SoVD-Ortsverbände bestückt und betrieben.

Das musikalische Rahmenprogramm gestalten Rainer Wölk und Uli Preuss, die einen Mix aus Folk und Oldies anbieten. In den Pausen sorgen DJs aus dem Umfeld der Bewohner des Wohnprojektes für Unterhaltung.

Ihre Teilnahme am „tag des wir“ zugesagt haben darüber hinaus die Angehörigen der „Drums Alive“-Inklusionsgruppe des TSV Blau-Weiß Melchiorshausen. „Die Kontakte haben wir beim ,Tag des Sports‘ in Diepholz geknüpft“, erklärt Carsten Schlotmann aus der Sozialraum- und Netzwerkarbeit der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz. „Wir freuen uns, dass Birgit Sündermann und Kati Meißner spontan zugesagt haben, am 13. August mit ihrer Gruppe in Sulingen aufzutreten.“ Ohnehin spiele „Inklusion im Sport“ während der Veranstaltung „tag des wir“ in Sulingen eine wichtige Rolle. Schlotmann: „Die Abteilungen Fußball und Handball des TuS Sulingen stellen an Mitmachstationen ihre Inklusionsarbeit vor.“ Darüber hinaus informiere man über den geplanten Aufbau einer inklusiven Judo-Gruppe.

Dass Lebenshilfe und Sozialverband in der Organisation des Nachbarschaftsfestes kooperieren, kommt nicht von ungefähr. 2021 hatte der Sozialverband Deutschland erstmals bundesweit den „tag des wir“ ausgerufen. Kreisverbandsvorsitzender Bruno Hartwig: „Als SoVD wollen wir, wie die Lebenshilfe, nicht nur über Barrieren sprechen, sondern sie auch abbauen.“ Am besten funktioniere das in Begegnungen. „Die Kooperationsveranstaltung ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.“