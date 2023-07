Lebenshilfe Grafschaft Diepholz: Aus eins mach drei

+ © Hannah Hansen, Eva Brischke-Bau und Jan-Christian Hübner Einigkeit demonstriert das Führungstrio der Lebenshilfe nicht nur auf dem © Hannah Hansen, Eva Brischke-Bau und Jan-Christian Hübner

Sulingen – Eva Brischke-Bau lenkt seit Oktober als Geschäftsführerin die Geschicke der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz. Inzwischen hat sie dabei Verstärkung bekommen – in Gestalt von Hannah Hansen als pädagogischer Leitung und Jan-Christian Hübner als kaufmännischer Leitung.

Für den Vorstand der Lebenshilfe sei nach den Erfahrungen der Vergangenheit schnell klar gewesen, dass es künftig wieder eine Geschäftsführung statt zweier Geschäftsführer geben sollte, erläutert Brischke-Bau. Bei der Auswahl der Bewerber und bei der Entwicklung einer neuen Organisationsstruktur ließ sich das Gremium von der Contec GmbH aus Bochum professionell beraten. „Es stand fest, dass für eine Geschäftsführung die Leitung von 35 Leitungskräften zu viel ist“, sagt die Geschäftsführerin. An den Gesprächen mit Contec konnte sie teilnehmen und auf die Planungen einwirken: „Ich wollte erst alleine starten, um mir einen Überblick zu verschaffen und wenigstens einmal mit allen Leitungskräften gesprochen zu haben.“ Nach sechs bis acht Wochen habe für sie festgestanden, dass zu ihrer Unterstützung zwei statt der angedachten vier Kräfte genügen – je eine für den pädagogischen und den kaufmännischen Bereich. Der Grund: „In den vergangenen Jahren haben unsere Einrichtungsleitungen gelernt, sehr selbstständig zu arbeiten – sie leiten, führen und übernehmen Verantwortung.“

Die beiden Neuzugänge empfindet Eva Brischke-Bau als echte Entlastung: „Ich brauche beide und sie haben wirklich etwas zu tun. Jetzt kann ich mich auf die Geschäftsführung konzentrieren und nicht mehr auf operative Dinge.“

Bereits seit April ist Hannah Hansen bei der Lebenshilfe. Die 36-Jährige stammt gebürtig aus Schleswig-Holstein und kam durch ein Freiwilliges Soziales Jahr mit dem Bereich in Berührung. Schon während ihres Studiums der Erziehungs- und Bildungswissenschaft in Oldenburg begann sie, bei der SELAM-Lebenshilfe in Oldenburg zu arbeiten, wo sie zuletzt als Abteilungsleiterin des familienentlastenden Dienstes und der Schulbegleitung eingesetzt war. Der Wechsel nach Sulingen ist für die zweifache Mutter „die Möglichkeit, mich als pädagogische Leitung persönlich und beruflich weiterzuentwickeln – ich will nicht stagnieren.“ Für ihre Arbeit schätzt sie einen wenig hierarchisch geprägten Führungsstil: „Mehr coachen als führen“, sagt sie. Brischke-Bau: „Ein Grund für den Wechsel war auch, dass ihr mein Führungsstil schon aus meiner Zeit bei der SELAM-Lebenshilfe bekannt war.“ Persönliche Kontakte spielten bei Hansens Auswahl keine Rolle: Alle Bewerber hatten sich einer Vierergruppe vorzustellen, zu der neben der Geschäftsführerin auch die Fachbereichsleitungen gehörten. „Ihre Präsentation hat uns alle vier ,vom Hocker gefegt‘.“

Ein Thema der ersten 100 Tage Hansens am neuen Arbeitsplatz ist ein Gewaltschutzkonzept für die Lebenshilfe: „Es geht darum, die gute Arbeit, die da ist, auch zu verschriftlichen“, erläutert sie, „wir haben da tolle Teams, die schon gut gearbeitet haben.“ Ein großes Anliegen ist ihr zudem, weiterhin „echte Teilhabe“ zu erreichen: „Wir können da noch mehr machen und dabei die menschlichen und beruflichen Kompetenzen der Mitarbeiter besser einbinden.“

Die ersten 100 Tage hat Jan-Christian Hübner noch nicht vollendet – er ist seit Anfang Mai bei der Lebenshilfe. Gebürtig stammt der 34-Jährige aus dem Weserbergland, aber „der Liebe wegen“ lebe er seit fünf Jahren in Sulingen. Verbindungen zum Mittelzentrum gab es jedoch schon vorher, absolvierte er doch sein betriebswirtschaftliches Masterstudium als duales Studium bei Lloyd Shoes. Später wechselte er als Bezirksleiter zu Aldi, bevor er zuletzt für sechs Jahre bei der Möbelhandelskette Porta „Head of Internal Audit and Compliance“ war. Die tägliche Fahrtzeit zur Arbeit veranlasste den Vater zweier kleiner Kinder aber, sich eine Stelle in der näheren Umgebung zu suchen. „Umso erfreulicher war es, dass die Stelle in Sulingen ausgeschrieben wurde“, sagt er. Zwar hatte er vorher beruflich nichts mit Menschen mit Beeinträchtigungen zu tun, jedoch hat er zwei Geschwister mit Beeinträchtigungen. „Das Thema hat mich mein Leben lang begleitet.“ Auch seinen Zivildienst, freiwillig auf zehn statt acht Monate verlängert, leistete er deswegen an einer Förderschule ab.

Der Start beim neuen Arbeitgeber verlief anders als erwartet: „Ich hatte mir einen 100-Tage-Plan zurechtgelegt, aber den habe ich nach nicht einmal zwei Wochen beiseitegelegt“, sagt Hübner und lacht. „Ganz viele Kennenlerngespräche“ habe er anfangs geführt, denn: „Es hilft wenig, wenn man etwas festlegen will und nicht die richtigen Leute an Bord holt.“ Außerdem: „Aus den Gesprächen ergeben sich auch Themen – man lernt mit der Praxis.“

Ein erstes Arbeitsfeld für Hübner ist der Fahrdienst, wo es ihm darum geht, die Fahrten so zu vereinfachen, dass überflüssige Kilometer entfallen können. Das Optimieren dauere noch, räumt er ein, derzeit wird noch der unter der damaligen Geschäftsführerin Annette Lüneburg erarbeitete Fünfjahresplan fortgeführt. „Ab September wollen wir weg vom Altbackenen, hin zu einer agileren Strategieplanung.“

Gleichzeitig behält er die Finanzen im Blick, denn: „Die Kosten steigen, die Mittel werden aber knapper.“ Deswegen will er sich nach anderen Mitteln umschauen und „unnötige Aufgaben aufdecken, aber nie zulasten der Mitarbeiter“, wie er betont. Deren Interessen beschäftigen ihn auch in der Freizeit bei seiner laufenden Promotion in der Forschung zur Mitarbeiterzufriedenheit. „Es macht Sinn, sich das anzugucken, bevor wir in eine Schieflage kommen“, stimmt Eva Brischke-Bau zu.

Sie ist mit ihren neuen Leitungskräften sehr zufrieden: „Ich freue mich, dass es gelungen ist, Personen zu finden, die so gut passen“, betont die Geschäftsführerin. „Beide sind innerhalb kürzester Zeit vollumfänglich Mitglieder des Unternehmens geworden, und zu dritt leben wir eine neue Art von Führungsstil.“