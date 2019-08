Lautstark und schweißtreibend

Gelungener Festivalfreitag mit Headlinern Lordi, Sabaton und Airbourne

+ Bassintin Majsan Lindberg von Thundermother. Fotos:Spahr/Köhnken

Sulingen - Von Luka Spahr. Einmal im Jahr verdoppelt sich die Anzahl der Menschen in Sulingen. Einmal im Jahr steht in den Reiseverbindungen international bekannter Rock- und Metal-Bands eine kleine Stadt aus dem Landkreis Diepholz. Einmal im Jahr mutieren zahlreiche Sulinger plötzlich zu eingefleischten Metalfans. Bereits am Donnerstag wurden die Ohren der Anwohner „Im Langen Lande“ südwestlich des Stehlener Kreuzes auf das vorbereitet, was da am Wochenende folgen sollte. In einem großen Zelt stimmten sich die ersten Festivalbesucher auf der Warm-up-Party ein.