Lauter Knall schreckt Bewohner auf

Sulingen - Sirenenalarm am Freitagabend gegen 21.45 Uhr in Sulingen: Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Sulingen und Klein Lessen wurden angefordert, eine Rettungswagenbesatzung und Polizeibeamte eilten zu einem Wohnhaus am Lönsplatz.

„Die Bewohner wurden durch einen lauten Knall aus dem Keller aufgeschreckt“, teilte stellvertretender Stadtbrandmeister Jens Warner vor Ort mit. Die Feuerwehrleute stellten bei der Erkundung glücklicherweise weder Rauch noch Feuer fest. Warner: „Höchstwahrscheinlich hat eine Fehlfunktion der Heizungsanlage das Geräusch verursacht.“ Circa 25 Feuerwehrkräfte kamen zum Einsatz, den Klein Lessenern konnte bereits bei der Anfahrt Entwarnung gegeben werden. - ab