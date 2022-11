Laufsport im Tandem betreiben

Von: Harald Bartels

Auf dem Rennsteig läuft Hans-Reinhard Hupe (Mitte) mit seinen Guides Martin (links) und Mario. © Privat

Sulingen – Sport ist in der Gemeinschaft am schönsten – eine Aussage, der vermutlich viele Menschen zustimmen. Manchmal ist diese Gemeinschaft auch unbedingt nötig, wie etwa die Guides für blinde oder sehbehinderte Laufsportler. Von diesen Guides gibt es aber noch viel zu wenige, doch dem will das Guidenetzwerk Deutschland entgegenwirken mit einer Schulung am Samstag, 3. Dezember, in Sulingen.

Organisiert hat den Termin Gerda Schmalenberg aus Sulingen, die aus eigener Erfahrung weiß, mit welchen Hürden blinde Menschen zu kämpfen haben. Ihr Mann sei vor Jahren erblindet, und damals habe sie zufällig erfahren, dass es einen kostenlosen Verleih von Hörbüchern für Blinde gebe, doch es seien kaum Informationen darüber zu finden gewesen. Von ihrer ebenfalls stark sehbehinderten Freundin Alika wisse sie, dass sie häufig mit Guides laufe und schwimme, und so sei sie mit dem Thema in Berührung gekommen.

„Sport ist auch eine Form von Inklusion“, findet Gerda Schmalenberg. „Es gibt keine Behinderten, sondern nur Menschen, die behindert werden – und zwar in jeder Hinsicht.“

Als Guide führte Juliana Löffler (rechts) eine Läuferin beim Berlin-Halbmarathon im Jahr 2021. © Privat

Die Guides seien wichtig, damit auch Blinde und Sehbehinderte laufen könnten. Dabei tragen beide Mitglieder des sogenannten Tandems eine Weste, die sie kenntlich macht, und sind über ein Führbändel miteinander verbunden, das beide jeweils in eine Hand nehmen. Die Aufgabe des sehenden Parts besteht darin, den Nicht-Sehenden auf Hindernisse aufmerksam zu machen, wie etwa Pfützen, Baumwurzeln oder Zweige, die in den Laufweg ragen, Richtungsänderungen anzugeben oder vor Gefahren zu stoppen. Die Rolle als Guide sei ein Ehrenamt, und „man braucht kein Marathonläufer zu sein, sondern muss nur gerne laufen“, versichert Gerda Schmalenberg. Die geschulten Guides würden vom Netzwerk erfasst, damit Blinde sich dort informieren könnten. So wüssten sie, wo es Guides gibt, mit denen sie sich zum Laufen verabreden können. „Viele freunden sich dann auch mit Guides an und unternehmen auch andere Dinge zusammen.“

Die Schulung am 3. Dezember führen Juliana Löffler und ihr blinder Mann Hans-Reinhard Hupe durch – „wir kommen immer im Doppel“, sagt sie. Vor zehn Jahren hätten beide begonnen, regelmäßig in einem Verein, dem LAC Eichsfeld in Thüringen, zu trainieren, und seit Mai vergangenen Jahres sei das Guidenetzwerk im Aufbau dank der Finanzierung durch Aktion Mensch. Rund 530 Teilnehmer, Blinde und Guides, gebe es inzwischen, aber „deutschlandweit fehlen noch ein paar Guides.“

Mit solchen Westen machen sich die beiden Tandem-Partner kenntlich. © Privat

Die kostenlose Schulung dauere etwa drei Stunden. Zu Anfang gehe es kurz um die Theorie, bevor der praktische Teil im Sportpark in Sulingen absolviert werde. „Das ist eine ganz ungezwungene Einführung, wir geben Tipps und Erfahrungen weiter, vor allem für diejenigen, die damit noch keine Berührung hatten.“ Mitbringen sollten Interessierte neben Laufkleidung und Laufschuhen vor allem die Liebe zum Sport und den Spaß am gemeinsamen Laufen, aber „grundsätzlich kann jeder, der läuft oder walkt, ein Guide sein.“ Die Westen, die nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen wichtig seien, und das Führbändel erhielten Guides, sobald sie sich im Netzwerk registriert hätten. Sportlich werde es künftig auch nicht beim Laufen bleiben: Noch im Winter komme der Wintersport hinzu mit Ski alpin und Langlauf, und im kommenden Jahr sollten Radfahren und Schwimmen mit aufgenommen werden,

Die Schulung in Sulingen am Samstag, 3. Dezember, beginnt um 11 Uhr. Treffpunkt ist bei Gerda Schmalenberg, Buchenstraße 62, in Sulingen. Interessierte werden gebeten, sich bei ihr anzumelden (Mobil: 0172 / 8 33 47 78).