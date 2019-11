Lasse: „Bin schon bisschen besorgt“

Sulingen – Die Kälte am Samstag taugt höchstens als „Argument“ für Leugner des menschengemachten Klimawandels – Mareike Liebs (14), Lasse Reimers (16) und Söhnke Wiegmann (11) lassen sich nicht ins Warme treiben: Beim Wochenmarkt auf der Langen Straße sind sie am Infostand der „Klima Initiative Sulingen und Umgebung“ vier Stunden im Einsatz, um Passanten zur Teilnahme am Klimastreik zu motivieren.

Zu dem rufen die Bewegung „Fridays for future“ und eine Reihe von Umweltschutzorganisationen und sozialpolitischen Verbänden für Freitag, 29. November, auf. In Sulingen ist es die Klima Initiative, die Kundgebung und Demonstrationszug organisiert (15 Uhr, Treffpunkt Theatereingang des Gymnasiums).

Was bewegt die Jugendlichen dazu, sich für den Klimaschutz zu engagieren? „Ich bin in der Umwelt AG am Gymnasium und finde das Thema sehr interessant – und sehr aktuell“, sagt Lasse. Direkt „Angst“ vor den Folgen der globalen Erwärmung hat er nicht, allerdings: „Ich denke, dass es so nicht weitergehen kann und bin schon ein bisschen besorgt.“ Dass seine Generation in dieser Frage von den Erwachsenen im Stich gelassen wird, unterschreibt er nicht, „bei der Demo sind ja auch Ältere dabei“, verweist er auf die im September in Sulingen. Nachmittags, also kein Schulstreik. „Das passt für die Berufstätigen einfach besser. Und es gibt keine Konflikte, weil man im Unterricht fehlt.“ Und die Politik? „Da bin ich eher raus, das ist nicht so mein Thema. Es müssten sich halt alle engagieren und nicht nur einige wenige – demonstrieren, aber auch, zum Beispiel, Müll vermeiden. Früher hat mich das selbst nicht so interessiert“, räumt der 16-Jährige ein. „Aber wenn ich jetzt Abfall auf der Straße liegen sehe, hebe ich den auf, achte auch auf die Mülltrennung.“ Zwei Flugreisen haben bislang seinen CO2-Fußabdruck vertieft, eine schulseitige Sprachreise nach Spanien und (Lasse lächelt angesichts der Ironie) ein Trip mit den Klima-Scouts am Gymnasium nach Namibia.

Auch Mareike wurde für das Thema Umweltschutz im Gymnasium sensibilisiert – und „auf der Straße“: „Es ist mir immer öfter aufgefallen, dass jetzt viel mehr Müll auf dem Boden liegt. Auch zwei Meter entfernt vom nächsten Mülleimer“, ärgert sie sich. Abfall komplett „abzuschaffen“ funktioniere zwar nicht – „aber man kann versuchen, ihn möglichst zu vermeiden.“ Dass damit dem Klima nicht geholfen wäre, zumindest nicht unmittelbar, ist ihr klar. Das gelte allerdings auch für die nun regierungsseitig propagierten Elektroautos: „Wenn die mit Kohlestrom aufgeladen werden, bringt das nichts – dann haben sie in etwa die gleiche CO2-Bilanz wie ,normale‘ Autos.“ Mareike plädiert klar für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs durch Politik. Und was die Bevölkerung angeht: „Selbst Solaranlangen aufs Dach setzen, versuchen, vielleicht wenigstens die Hälfte des eigenen Strombedarfs durch die Sonne zu decken. Das wäre ein Anfang.“ Wenn sie mit Einkaufen dran ist, nehme sie bevorzugt Bio-Produkte, ungespritzt, regional produziert, mit so wenig Verpackung wie möglich, „auch wenn es zehn Cent teurer ist.“

Söhnke erfuhr aus den Medien von der „Fridays for future“-Bewegung. „Und dann hat meine Oma mir vorgeschlagen, in den Sommerferien zu einer Demonstration in Berlin zu fahren. Das fand ich ziemlich beeindruckend, dort hat auch Greta Thunberg eine Rede gehalten.“ Er habe sich informiert, wo es in der Nähe eine Ortsgruppe gibt – in Nienburg, mit Bekannten half er dort bei der Organisation des Klima-Streiks im September mit. Von der Demo in Sulingen erfuhr er kurzfristig: „Wir waren dann vormittags in Nienburg und nachmittags hier dabei.“ Der Schüler der Carl-Prüter-Oberschule findet: „Politik hätte früher reagieren müssen, es ist ja schon seit 50 Jahren bekannt, dass es so nicht weitergeht. Zu sagen: ,Das wird uns eh nicht betreffen, da kann sich die nächste Generation drum kümmern‘ war schon etwas dreist. Aber bei den Demonstrationen sind ja auch ältere Leute dabei, die irgendwann auf die richtige Idee gekommen sind und sich jetzt engagieren.“ Söhnke ist dafür, das Klimaschutzpaket, das die Bundesregierung verabschiedet hat, zu streichen: „Das funktioniert so nicht. Die Politiker müssen versuchen, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, das haben sie versprochen.“

Am Stand auf dem Markt seien sie mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen, die positiv reagiert hätten, berichten die drei – sie sind optimistisch, dass einige von denen am Freitag bei der Demonstration dabei sind. Mareike traf zum Beispiel eine Mitinitiatorin des Projektes „Bäume für Sulingen“, das gerade im Aufbau ist: „Ich fände es gut, wenn wir als Klima Initiative uns mit denen zusammenschließen.“

Weitere Informationen zur Klima Initiative Sulingen und Umgebung gibt es im Internet (www.klimainitiativesulingen.de), ebenso zum Klimastreik (www.klima-streik.org).