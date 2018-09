Lange Straße: Freie Wähler mit Umfrage

Ergebnisse liegen vor

Sulingen - „Die Ergebnisse werden wir in unsere weiteren Beratungen mit aufnehmen“, verspricht Pressesprecher Marcus Martz. Die Freien Wähler zogen jetzt Bilanz der Umfrage, die sie am Sonnabend an ihrem Info-Stand im Zuge des Wochenmarktes durchgeführt hatten. Themen: die Verkehrsbelastung und die Situation an beziehungsweise auf der Langen Straße des Mittelzentrums. Martz: „Es geht um den Abschnitt zwischen Kirchenkreuzung und dem Kaufhaus Ranck.“