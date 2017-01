Dr. Johannes Simons zu „Tierwohl und Nachhaltigkeit“

Nordsulingen - Für seine Einschätzung, dass „Tierwohl und Nachhaltigkeit“ aktuell ein in der Gesellschaft emotional diskutiertes und kompliziertes Thema ist, erntete Dr. Johannes Simons zustimmendes Nicken seiner Zuhörer. Bei der Mitgliederversammlung der „Unternehmensberatung für Rindvieh- und Schweinehalter Hunte-Weser“ (URS) am Montag war er als Gastredner geladen. „Die Landwirtschaft steckt in der Falle“, stellte Simons fest, der an der Universität Bonn einen Lehrstuhl für Marktforschung der Agrar- und Ernährungswirtschaft innehat.

Unter den Verbrauchern sei Unwissen stark verbreitet: „Sie haben oft diffuse Vorstellungen und Wünsche, die nicht miteinander vereinbar sind.“

90 Prozent wollen regionale Produkte, 85 Prozent legen Wert auf Tierwohl, 43 Prozent fordern eine Verbesserung des Tierschutzes – Umfragen, die Simons zufolge „für die Tonne“ sind. Laut Bundeslandwirtschaftsministerium sind die Kunden bereit, im Schnitt 16,50 Euro für ein Kilo Fleisch von Tieren aus artgerechter Haltung auszugeben. Simons weiß: „An der Kasse wird anders abgestimmt.“

Lebensmittelqualität in Deutschland ist sehr hoch

Dass die Verbraucher wenig von Fleischerzeugung wissen, hält sie nicht davon ab, sich für Veränderungen stark zu machen.“ Je unkonkreter ihre Befürchtungen in punkto Massentierhaltung sind, desto stärker seien die Schreckensszenarien, die sie sich ausmalen.

Fakt sei, dass die Lebensmittelqualität in Deutschland sehr hoch ist, die internen Standards der Handelsketten für Obst und Gemüse seien beispielweise deutlich strenger als die gesetzlichen Vorgaben der Rückstandshöchstmengenverordnung. „Der Handel will die Konfrontation mit dem Verbraucher vermeiden“, sagt Simons. Parallelen sieht er zu dem Aspekt „Tierwohl und Nachhaltigkeit“: Die Discounter hätten das Thema für sich erkannt – nicht aus Überzeugung, sondern weil es wettbewerbsrelevant ist, erklärte er am Beispiel „Eier von Hühnern aus Käfighaltung“: „Aldi hat sie 2003 aus dem Sortiment genommen, alle anderen Handelsketten zogen nach.“

Supermarktketten führen Konkurrenzkampf gegeneinander

Die vier großen Supermarktketten – REWE, Edeka, Lidl und Aldi – führten einen erbitterten Konkurrenzkampf gegeneinander und müssten sich außerdem mit dem „Schreckgespenst Online-Handel“ auseinandersetzen. Simons: „Ihre Konsumtempel werden schöner und größer, das Sortiment wird ständig erweitert.“ In dem harten Wettbewerb zögen sie alle Register, exponierten sich etwa mit gesellschaftlicher Verantwortung. Es habe sich gezeigt, dass Nachhaltigkeitsinitiativen die Kunden bei der Wahl der Einkaufsstätte beeinflussen, aber nicht zwangsläufig ihr Einkaufsverhalten.

Im Prinzip lebe der Markt davon, dass billig produziert und teuer verkauft wird, einen gerechten Preis kenne er nicht. „Der Umsatz ist die heilige Kuh“, betonte Simons. Ob die Diskussion um ein Tierwohl-Label ein „Rohrkrepierer“ werde oder nicht, hänge davon ab, ob eine Handelsorganisation auf den Zug aufspringe. Einen „goldenen Lösungsweg“ habe er nicht, sagte Simons auf die Frage eines Zuhörers, wie sich die Landwirtschaft heute „aufstellen“ muss: „Wenn ich ihn hätte, wäre ich nicht mehr an der Uni.“

mks