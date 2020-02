Landvolk lässt Messstellen prüfen

Streitpunkt zwischen Fachleuten und Politik: Sind die Messstellen, wie hier in Nordsulingen, korrekt? Foto: LV Diepholz

Das Berliner Institut Hydor hat einen großen Auftrag bekommen: Für insgesamt 22 Landvolkverbände in Niedersachsen überprüft es den Nitratgehalt in den Grundwasserkörpern sowie die bautechnische Qualität der Messstellen und genauso die der Messdaten. Hintergrund ist die Ausweisung der „roten Gebiete“.

VON ANKE SEIDEL

Landkreis Diepholz – Die Landvolkverbände Grafschaft Diepholz sowie Mittelweser wollen es genau wissen. Sie haben gemeinsam mit 20 weiteren Verbänden in Niedersachsen ein Gutachten in Auftrag gegeben – und warten auf fachliche Antworten auf drängende Fragen: Wie hoch ist der Nitrat-Gehalt in den Grundwasserkörpern? Wie die bautechnische Qualität der Messstellen? Und wie sind die erhobenen Messdaten zu bewerten?

Genau das soll das Berliner Unternehmen Hydor (Motto: „Das Beste aber ist das Wasser“) ergründen. Hintergrund ist die Ausweisung der „roten Gebiete“ – für Landwirte ein rotes Tuch. Denn sie halten die Daten für die Festlegung dieser Flächen, die künftig nur unter strengen Auflagen genutzt werden dürfen, für nicht plausibel. Aber für existenzgefährdend für manche Betriebe.

Von dem Gutachten versprechen sich die Landvolkverbände neue Argumente – und wollen die Ergebnisse im April öffentlich vorstellen. Aber schon jetzt betonen Tobias Göckeritz und Christoph Klomburg als Vorsitzende des Landvolks Mittelweser: „Wir erwarten uns von den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung eine zielorientierte Befassung mit den Ergebnissen.“ Der Diepholzer Landvolk-Vorsitzende Theo Runge formuliert das so: „Die Düngeauflagen müssen auf fachlicher Basis erfolgen.“

Noch sind die „roten Gebiete“ nicht gesetzlich festgeschrieben. Aber das Gutachten kann durchaus als Hinweis auf eine Klage verstanden werden. Christoph Klomburg: „Noch ist ja kein Gesetz beschlossen. Wir warten erst mal ab.“ Aber sollte die Ausweisung nicht nach fachlichen Gesichtspunkten erfolgen, sei eine Klage durchaus möglich: „Angedacht ist das.“

Das Ergebnis des Gutachtens liege ja noch nicht vor, betont Theo Runge. „Aber sollte es aufzeigen, dass Klagen sinnvoll sind, dann werden wir das auf jeden Fall tun.“ In dem Fall wäre ein Normenkontrollverfahren ebenso denkbar wie Feststellungsklagen.

Grundsätzlich aber gilt: Ein Rechtsstreit kostet Zeit. Auf der anderen Seite jedoch drängt sie, die Zeit: Schon im vergangenen Jahr hatte die EU-Kommission den Druck auf Deutschland erhöht, die Nitratbelastung im Grundwasser zu senken – und bei Nichterfüllung Bußgelder von bis zu 850 000 Euro angedroht. Pro Tag.

Zurück zum Hydor-Gutachten: Einvernehmlich, so betont das Landvolk, habe der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) die dafür notwendige Datengrundlage zur Verfügung gestellt. NLWKN-Pressesprecher Carsten Lippe stellt klar: „Der NLWKN verfügt über kein ,Nitratmessnetz’ oder ,Nitratmessprogramm’. Vielmehr betreibt der Landesbetrieb im Rahmen des Gewässerüberwachungssystems Niedersachsen ein insgesamt über 3 000 Messstellen umfassendes Netz an Grundwasserstands- und Grundwassergütemessstellen, um eine überblickende chemische und mengenmäßige Beurteilung der niedersächsischen Grundwasserkörper nach den Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu ermöglichen.“ Auftrag des NLWKN sei es, im Kontext der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), 121 Grundwasserkörper in Niedersachsen zu beproben und zu beurteilen.

Zur konkreten Lage im Landkreis Diepholz berichtet Carsten Lippe: „Im Landkreis Diepholz gibt es 49 Grundwassergütemessstellen. Davon gehören acht Messstellen zu Wasserversorgern. Größtenteils führen wir die Probenahmen an diesen Messstellen allerdings selber durch und analysieren sie im NLWKN-Labor in Hildesheim.“

Für die Wasserrahmenrichtlinie werden laut Carsten Lippe im Landkreis Diepholz 45 Messstellen beprobt, diese beinhalten die acht Wasserversorger-Messstellen. Grundwasserkörper machen an Landkreisgrenzen nicht Halt. Aber Fakt ist laut NLWKN, dass sechs Grundwasserkörper den Landkreis Diepholz „berühren“.

Die Praxis läuft so: „Anlage, Unterhaltung, Wartung und Qualitätssicherung der vom NLWKN betriebenen Messstellen orientieren sich an den Aufgaben, die sich aus seiner Rolle als Gewässerkundlicher Landesdienst und seinen Verpflichtungen ableiten“, formuliert es Carsten Lippe. „Das Messnetz wird gemäß der vom niedersächsischen Umweltministerium festgelegten Messnetzkonzeption von 2014 einer Funktionsprüfung und Wartung unterzogen.“ Das Landwirtschaftsministerium habe die „roten Gebiete“ in einem mehrstufigen Verfahren festgelegt, heißt es dazu.

Als Geschäftsführer des Landvolks Diepholz ist Jochen Thiering von der Notwendigkeit des Hydor-Gutachtens fest überzeugt: „Aus unserer Sicht kann nur mit wissenschaftlich fundierten Informationen zu unserem Messstellennetz etwas für die Grundwasserqualität erreicht werden.“