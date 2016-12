Landvolk fordert Urteil

172 Stimmen gegen Vergleich

+ © Landvolk Diepholz Sie wollen ein Urteil und keinen Vergleich: Die Ortsvertrauensleute während der Kreisverbandsversamlung im Gasthaus Husmann in Groß Lessen, zu der die Öffentlichkeit nicht zugelassen war. © Landvolk Diepholz

Gr. Lessen - Von Anke Seidel. Das Landvolk Grafschaft Diepholz will den Vergleich auf Widerruf mit seinem ehemaligen Vorsitzenden Lothar Lampe und der Firma Westwind nicht akzeptieren, auch wenn das die Rückzahlung von insgesamt 4,3 Millionen Euro an den Verband bedeutet hätte. Die Ortsvertrauensleute fordern ein Urteil – Ergebnis der Kreisverbandsversammlung gestern im Gasthaus Husmann in Groß Lesssen, zu der die Öffentlichkeit nicht zugelassen war.

Wie Kreisverbandschef Theo Runge auf Anfrage berichtete, hatte es dort nach ausführlichen Erläuterungen des Juristen Dr. André Große Vorholt gleich zwei geheime Abstimmungen gegeben. In der ersten lehnten die Ortsvertrauensleute demnach mit 172 Nein- und 23 Ja-Stimmen den Vergleich mit der Rückzahlungssumme von 4,3 Millionen Euro ab. In der zweiten votierten sie mit 167 Nein- und 28-Ja-Stimmen gegen einen Verhandlungsauftrag für einen modifizierten Vergleich mit einer möglichst höheren Summe als 4,3 Millionen Euro.

Landvolk-Pressesprecher Stefan Meyer zum Ablauf der Versammlung: „Die Delegierten diskutierten über das Für und Wider des vom Gericht vorgeschlagenen Vergleichs zu Gunsten des Landvolks. Aus den Reihen der Mitglieder wurde dabei hervorgehoben, dass die Gegenseite im Verfahren keinerlei Einsicht erkennen lasse.“

Die Firma Westwind mit ihrem Geschäftsführer Gerard Meinderstma hatte den Vergleich auf Widerruf gleich nach der Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Celle akzeptiert – und öffentlich die Rückzahlung des Anteils von 1,67 Millionen Euro angeboten. Lothar Lampe, dessen Anteil 2,63 Millionen Euro beträgt, hatte sich öffentlich nicht geäußert.

Stefan Meyer rechnete aus, dass sich 88 Prozent der Delegierten ein Urteil wünschen. „Das klare Votum zeigt“, so Theo Runge, „dass die Landvolk-Mitglieder das Gericht in der Pflicht sehen, Recht zu sprechen und die Verursacher zur Verantwortung zu ziehen.“ Diese Einigkeit sei in jedem Fall ein Gewinn für das Landvolk.

Für Prozessbeobachter kam das gestrige Votum überraschend. Denn 2015 hatten dieselben Delegierten einen Vergleich auf Widerruf mit 130 von 184 Stimmen akzeptiert – und damit die Rückzahlung von 1,375 Millionen Euro durch die ehemaligen Landvolk-Mitarbeiter Wilhelm Bergmann, Johann Lüken Gerdes und Algrid Hagen-Gerdes an das Landvolk.

Nun muss der neunte Zivilsenat des Oberlandesgerichts in Celle ein Urteil im laufenden Schadensersatz-Prozess sprechen. Noch offen ist ein anderer Verhandlungstermin, diesmal vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Verden: „Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben wegen Untreue in besonders schwerem Fall in sieben Einzeltaten“, erklärte Staatsanwalt Lutz Gaebel auf Anfrage – und nannte sieben Beträge zwischen einer Million Euro und 35 700 Euro, die laut Anklage widerrechtlich aus dem Vermögen einer Tochtergesellschaft des Landvolks an Stiftungen und an Mitarbeiter gezahlt worden seien. Es sind Summen, um die es auch in den zivilrechtlichen Verfahren geht. Verantworten muss sich der ehemalige Geschäftsführer: Lampe. Drei ehemalige Landvolk-Mitarbeiter seien wegen Beihilfe angeklagt, so Gaebel. „Die Anklagen sind zugestellt.“ Der Strafrahmen liege bei Untreue im besonders schweren Fall bei einer Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten bis zu zehn Jahren, so Gaebel. „Bei Beihilfe ist das Strafmaß entsprechend zu mildern.“