Landvolk Diepholz führt neues Konzept für Winterversammlungen ein

Von: Jan Könemann

Neues Konzept für Winterversammlungen der Landwirte: Dr. Jochen Thiering, Geschäftsführer Kreisverband Landvolk Diepholz, und Theo Runge, Vorstandsvorsitzender (von links), stellen Neuerungen und Themen vor. © Könemann

Sulingen/Diepholz – Als „gute, alte Tradition“ bezeichnet Theo Runge, Vorstandsvorsitzender des Landvolk-Kreisverbandes Grafschaft Diepholz mit Sitz in Sulingen, die „klassischen Winterversammlungen“ der Landwirte. In zehn kommunalen Präsenzsitzungen gab der Kreisverband seinen Mitgliedern jeweils einen Überblick über die eigene Verbandsarbeit und die aktuellen Themen der Landwirtschaft. Doch dann kam Corona – und brachte Veränderungen mit sich: Online-Sitzungen. Was anfangs wie ein erzwungener Traditionsbruch wirkte, stellte sich im Nachgang als Ausgangspunkt für wichtige und nachhaltige Veränderung des ursprünglichen Konzeptes heraus.

„Wir haben ja im Prinzip auf jeder Versammlung die gleiche Leier erzählt“, blickt Runge auf die Zeit vor Corona zurück. Über Veränderungen sei bereits offen nachgedacht worden. Und die Pandemie hat diese schlussendlich auf den Weg gebracht. „Corona macht Veränderung“, weiß Dr. Jochen Thiering, Geschäftsführer des Kreisverbandes und erklärt weiter: „Wir versuchen, die guten Dinge von vor Corona mit denen während der Pandemie zu vereinen.“

Doch was heißt das genau? Die Präsenzversammlungen werden auf drei reduziert und vom Nachmittag in die Abendstunden verlegt. „Wir wollten einfach mal etwas anderes machen. Und vielleicht hat der eine oder andere jüngere Landwirt eher am Abend Zeit“, begründet Theo Runge die Veränderungen bei den „klassischen Winterversammlungen“. Hierfür habe man sich große Gasthäuser der Region herausgesucht, um allen interessierten Mitgliedern Platz zu bieten. Dies sind am heutigen Donnerstag das Gasthaus Recker in Wetschen, am 21. Februar das Restaurant Dahlskamp in Sulingen und am 22. Februar das Gasthaus „Lindenhof“ (Hartje) in Varrel. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Die Winterversammlung im Restaurant Dahlskamp biete dabei noch eine weitere Neuerung. „Das wird unsere erste Hybrid-Veranstaltung. Wir streamen die Sitzung, sodass man sie auch online verfolgen kann“, blickt Stefan Meyer, Pressereferent für Agrarpolitik beim Landvolk Diepholz, auf den „Testlauf“ voraus.

Doch dies bleibt nicht die einzige Veränderung. Es werde auch in Zukunft zusätzlich zu den Präsenzversammlungen reine Online-Sitzungen zu ausgewählten Themen geben, kündigt Dr. Jochen Thiering an und verweist auf das aktuelle Veranstaltungsprogramm des Landvolkes. Es werden auch künftig wieder Fachreferenten eingeladen. „Das hat sich einfach bewährt. In einem solchen Format können einzelne Themen viel spezifischer besprochen werden“, nennt der Geschäftsführer einen der Hauptgründe. Zusätzlich sei es natürlich einfacher, Fachreferenten und Gäste aus der Politik für eine solche Veranstaltung zu gewinnen, da eine mögliche An- und Abreise wegfällt.

Erfolgreich verliefen bereits die Online-Konferenzen zu den Themen Moorschutz und Landwirtschaft und Rote Gebiete. Gerade das Thema Moorschutz betreffe viele Landwirte im Südkreis: „Wir haben kaum eine Samtgemeinde ohne Moor,“ berichtet Runge. Und auch die „Roten Gebiete“ seien „ein dickes Brett für die Landwirtschaft vor Ort“, so Stefan Meyer.

Um neue Rahmenbedingungen und Potenziale beim Windenergieausbau geht es am Mittwoch, 15. Februar, um steuerrechtliche Veränderungen am Montag, 27. Februar, jeweils ab 19.30 Uhr (Anmeldung: info@landvolk-diepholz.de).

Zurück zu den „klassischen Winterversammlungen“. „Der persönliche Austausch bleibt wichtig“, betont Theo Runge. Daher halte man trotz ausnahmslos positivem Mitglieder-Feedback zu den digitalen Angeboten auch an der Präsenzform fest. In den Gasthäusern der Region stehe dann allerdings nicht so sehr der fachlich-spezifische Austausch zu ausgewählten Themen im Vordergrund, sondern vor allem die Vorstellung der eigenen Verbandsarbeit und übergreifender Themen, erklärt Dr. Thiering: „Unsere Mitglieder sollen breiter informiert werden.“

Im Fokus steht hierbei das Präsentieren der verbandseigenen Öffentlichkeitsarbeit, das Aufzeigen bestehender Kooperationen vor Ort und auch weiterhin das Informieren über aktuellen Themen der Landwirtschaft. „Wir wollen fach- und sachgerecht informieren, nicht ideologisch“, formuliert Theo Runge den eigenen Anspruch des Verbandes.

„Aber auch die eigene Verbandsarbeit präsentieren“, fügt Thiering an. Der Verband nutze bereits viele verschiedene Kanäle wie Social Media, die Homepage und eine eigene App. Auch seien in den Kommunen bereits viele Kooperationen mit der Politik und Vertretern des Umwelt- und Naturschutzes entstanden. „Öffentlichkeitsarbeit ist das A und O, um über die Landwirtschaft aufzuklären“, hebt Theo Runge noch einmal besonders hervor. Der Verband gehe auch hier bereits neue Wege und lade Schulklassen und Erwachsenengruppen auf die Höfe ein. Eine neue Idee ist ein „Escape Room“ auf einem landwirtschaftlichen Betrieb.

Mit dem neuen Konzept erhoffe man sich, die Besucherzahlen der Vergangenheit, die zwischen 80 und 200 lagen, wieder zu erreichen oder gar zu übertreffen. Die Umsetzung des Konzepts sei aber flexibel und orientiere sich an den Wünschen der Mitglieder.