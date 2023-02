Landvolk Diepholz: Drei Versammlungen und vier Online-Vorträge

„Neue Rahmenbedingungen und Potenziale beim Windenergieausbau“ – Thema der Online-Veranstaltung des Landvolks am 15. Februar. © Bartels

Sulingen / Diepholz – Der Landvolk-Kreisverband Diepholz mit Sitz in Sulingen nimmt die von der Pandemie unterbrochene Tradition der Winterveranstaltungen für Mitglieder und Gäste wieder auf. Es sind lediglich noch drei der Präsenzveranstaltungen, „in denen wir einen Überblick über die landwirtschaftlichen Themen geben“, kündigt Geschäftsführer Dr. Jochen Thiering an – und dies abends statt nachmittags: Sie beginnen jeweils um 19 Uhr, am Donnerstag, 9. Februar, im Gasthaus Recker in Wetschen, am Dienstag, 21. Februar, im Restaurant Dahlskamp in Sulingen und am Mittwoch, 22. Februar, im Gasthaus „Lindenhof“ (Hartje-Melloh) in Varrel. „Zudem haben sich die Online-Veranstaltungen, bei denen wir mit Fachleuten Themen intensiver behandeln, sehr bewährt. Daher behalten wir dieses Format bei.“

Am Donnerstag, 2. Februar, geht es online um das Thema „Rote Gebiete – fachgutachterliche Einordnung und rechtliche Möglichkeiten“ mit dem Fachgutachter Dr. Stephan Hannappel und Rechtsanwalt Dr. Helge-Marten Voigts. Am 15. Februar berichten die Mitarbeiter der Landvolk Betriebs GmbH über „Neue Rahmenbedingungen und Potenziale beim Windenergieausbau“. Beide Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr. Am 21. Februar wird die klassische Winterveranstaltung in Sulingen ab 20 Uhr hybrid übertragen. Den Abschluss bildet am 27. Februar die Online-Veranstaltung zum Thema „Steuern aktuell“, in der die Steuerberater des Landvolkes auf neue Entwicklungen im Steuerrecht eingehen werden, Beginn: 19.30 Uhr.

Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung per E-Mail (info@landvolk-diepholz.de) erforderlich.