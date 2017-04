Landvolk: Beklagte haben sechs Millionen Euro gezahlt

Sulingen - Von Anke Seidel. Mehr als sechs Millionen Euro sind nach dem Urteil des Oberlandesgerichts Celle nun auf dem Konto der Anwälte des Landvolks Grafschaft Diepholz eingegangen. Das erklärte Landvolk-Vorsitzender Theo Runge auf Nachfrage. Die Beklagten – Lothar Lampe als ehemaliger Geschäftsführer der Landvolk-Dienstleistungsgesellschaft sowie Gerard Meindertsma als Geschäftsführer der Firma Westwind – haben sich demnach nicht an den Bundesgerichtshof gewandt, sondern die im Celler Urteil festgelegte Summe gezahlt. Den Löwenanteil trägt demnach Lampe.

Wie viel Geld dem Landvolk unter dem Strich bleibt, steht noch nicht fest. Zunächst müssten noch rechtliche Vorschriften eingehalten werden, hieß es. Außerdem müsse das Landvolk Steuern auf die umstrittene Summe zahlen, sagte Theo Runge – wie viel, sei noch unklar.

„Wir haben aber schon Ideen, was wir mit dem Geld machen wollen“, erklärte der Landvolk-Vorsitzende – und sprach von nachhaltigen Bildungsprojekten, von denen alle Landwirte profitieren sollen. Über die Verbraucher: In „grünen Klassenzimmern“ und anderen Aktionen will das Landvolk sowohl Kindern als auch Erwachsenen fundierte Informationen über die moderne Landwirtschaft vermitteln, schlägt Theo Runge vor. Denn wer genau wisse, wo und wie Nahrungsmittel produziert und wie Nutztiere gehalten würden, „der wird die Landwirte nicht mit unrealistischen Forderungen belasten“. Der nachhaltige Dialog zwischen Landwirten und Verbrauchern auf Augenhöhe ist dem Landvolk-Vorsitzenden enorm wichtig: „Das sind unsere Kunden.“

Der Streit geht weiter

Auch wenn das Landvolk und seine Anwälte jetzt einen großen Teil der Gerichtsakten schließen können: Der Streit um windige Geschäfte mit der Windkraft geht dennoch weiter. Zwei Verfahren seien noch offen, berichtet Theo Runge.

Das Landvolk streitet zum einen um die Rückzahlung von 517 000 Euro durch den ehemaligen Landvolk-Geschäftsführer Wilhelm Bergmann und zum anderen um 530 000 Euro, die Lothar Lampe als ehemaliger Geschäftsführer der Landvolk-Dienstleistungsgesellschaft erstatten soll. Es geht um Geld aus einem komplizierten Geschäftsgeflecht zwischen der Firma Westwind und den beklagten Funktionären, die nach Überzeugung des Landvolks Zahlungen (als Ausschüttung deklariert) zu ihrem persönlichen Vorteil erhalten haben.

Im Falle Bergmann werde darüber am 19. Juli vor dem Oberlandesgericht Celle verhandelt, so Runge – in einem Berufungsverfahren. Im Falle Lampe sei das Verfahren vor dem Landgericht Verden noch nicht eröffnet.

Absolut nicht nachvollziehen kann der Landvolk-Vorsitzende, dass ein weiteres Verfahren bisher noch nicht eröffnet ist: Das Strafverfahren vor dem Landgericht in Verden – „und das nach insgesamt fünf Jahren!“, blickt Runge auf den Beginn der Ermittlungen. Er übt deutliche Kritik an der offensichtlichen Dauer-Verzögerung: „Unsere Anwälte kennen so etwas nicht. Bei anderen Staatsanwaltschaften läuft das anders.“ In der Regel, so Runge mit Blick auf die bundesdeutsche Rechtsprechung, würden die Strafverfahren vor den zivilrechtlichen Auseinandersetzungen laufen.

Runge: „Mein Rechtsverständnis ist anders“

„Das ist sehr ungewöhnlich“, beschreibt er die Tatsache, dass im Windkraft-Rechtsstreit schon mehrere Zivilverfahren abgearbeitet und ausgeurteilt sind – ohne dass die Justiz bisher strafrechtlich entschieden hat. „Mein Rechtsverständnis ist anders!“, kritisiert Runge diese Dynamik – und vergleicht sie mit anderen, deutlich geringeren Vergehen: „In Verkehrsachen wird sehr schnell entschieden.“ Das Landvolk hofft, dass der Strafprozess so schnell wie möglich beginnt – und nicht erst im Herbst, wie avisiert.

Unabhängig davon haben die Anwälte des Landvolks noch eine völlig andere Frage zu klären: Haben Kommanditisten in Windparks des Landvolks noch Ansprüche? Möglicherweise sei das in drei der insgesamt zehn Windparks der Fall, so eine erste Einschätzung des Landvolk-Vorsitzenden.

„Unsere Anwälte werden das ganz genau prüfen“, sagte Runge. Das Ergebnis werde dann sowohl dem Landvolk-Vorstand als auch der Kreisverbandsversammlung vorgelegt – und mit einer Empfehlung dieser Gremien an die Landvolk-Betriebsgesellschaft weitergegeben. Sie ist zuständig für die Kommanditisten. „Wir wollen das rechtlich ganz sauber trennen“, begründete der Landvolk-Vorsitzende diese Vorgehensweise, „da darf es keine Verquickung geben!“

