Landrat Bockhop auf der Informa: „Die Qualität ist beeindruckend“

Leistungs- und Gewerbeschau Sulingen

+ © Schlotmann Die Messe Informa ist noch am Sonntag geöffnet. © Schlotmann

Sulingen „Es macht Spaß hier zu sein – und die Qualität ist beeindruckend.“ Landrat Cord Bockhop findet Gefallen an der Leistungs- und Gewerbeschau Informa in Sulingen. Nach Freitag besuchte er Samstag ein zweites Mal die Messe der Initiative am Hasseler Weg. „Die Informa hat mich begeistert.“