Landfrauenverein bekommt neue Spitze

Sulingen - Seit Dienstagnachmittag hat der Landfrauenverein Sulingen eine neue Spitze: Diane Beneke, seit acht Jahren eine der drei Vorsitzenden, übernimmt zusammen mit Kollegin Rita Ihlo die Führung, die dem Vorstand seit vier Jahren angehört. Die ehemalige Vorsitzende Angela Mohrmann hatte, ebenso wie Kassenführerin Hannelore Finka, deren Vertreterin Brigitte Goldmann und Beisitzerin Gunda Soll, nicht wieder für ein Amt kandidiert. „Ihr habt unseren Verein engagiert und souverän geleitet“, bescheinigte Gunda Honebein dem scheidenden Vorstand. Ein vierköpfiger Wahlausschuss hatte die Neuwahlen vorbereitet und potenzielle Nachfolger gesucht.

Bärbel Meyer bleibt Schriftführerin, die Kassenführung übernimmt Annegret Meyer. Dem erweiterten Vorstand gehören außerdem die stellvertretende Schriftführerin Alke Spannhake (Herelse) und die stellvertretende Kassenführerin Heidrun Oeckermann (Schwaförden) sowie die Beisitzerinnen Bettina Siedenberg (Barenburg), Stephanie Krickemann (Kuppendorf), Anke Scharrelmann (Scholen), Heidrun Dahlskamp (Nordsulingen) und Marien Sieck-Oetker (Neuenkirchen) an. Die fünf Letztgenannten zogen erstmals in den Vorstand ein. Die Versammlung - 152 Mitglieder waren anwesend - folgten den Vorschlägen des Ausschusses in geheimer Wahl mit überwältigender Mehrheit.

Rita Ihlo hatte vorab einen Überblick über das Vereinsgeschehen im Geschäftsjahr 2018 gegeben. Dem Verein gehören 605 Mitglieder an, das Durchschnittsalter liegt bei 65 Jahren. An den fünf im vergangenen Jahr angebotenen Vortragsveranstaltungen nahmen 571 Personen teil, sieben Arbeitsgemeinschaften mobilisierten 156 Teilnehmer. Darüber hinaus organisierte der Vorstand acht Tages- beziehungsweise Mehrtagesfahrten, denen sich insgesamt 333 Landfrauen anschlossen.

Der Verein verfügt über einen soliden Kassenbestand. Er erhöhte sich laut Schatzmeisterin Hannelore Finka im vergangenen Geschäftsjahr um 4879,74 Euro. Im Namen der Kassenprüferinnen bescheinigte ihr Birgit Lüllmann eine verantwortungsvolle Buchführung, auf ihren Antrag hin wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Vorsitzende Diane Beneke begrüßte namentlich acht Landfrauen als Neumitglieder. Sie unterstrich, dass sich der Landfrauenverein als Interessenvertretung aller Frauen versteht: „Wir sprechen mit unserem Angebot nicht nur Frauen aus dem landwirtschaftlichen Umfeld an: Wir sind offen für alle.“ mks