Lagersieger auch Kreismeister

Klein Lessen - Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Klein Lessen schnitten in den zurückliegenden zwölf Monaten bei mehren Wettbewerben äußerst erfolgreich ab, berichtete Jugendfeuerwehrwartin Marieke Fano im Rahmen der Jahreshauptversammlung, zu der sie die Jugendlichen, Eltern sowie Gäste aus Feuerwehr und Politik im Gemeinschaftshaus begrüßte.

Mit dem Theaterstück „Im Doppelhaus geht’s wieder rund“ erreichten die Mitglieder den vierten Platz bei der Prämierung der Winterarbeit Laienspiel. Die guten Platzierungen beim Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Sudwalde, an dem die Klein Lessener mit vier Gruppen teilnahmen, hob Marieke Fano besonders hervor: In der Gesamtwertung der 56 Jugendfeuerwehren sicherten sich die Jugendlichen den Lagersieg. Beim Kreisjugendfeuerwehrtag in Diepholz machten sie den vierten und den ersten Platz, wurden somit Kreismeister.

Da sie die Altersgrenze erreicht haben, galt es Mitglieder aus der Jugendfeuerwehr zu verabschieden – erfreulicherweise, so Jugendfeuerwehrwartin, machen einige von ihnen als Betreuer weiter und verstärken die Freiwillige Feuerwehr. Laura Nitt wurde als Betreuerin mit einem Präsent verabschiedet, auch die Jugendlichen bedankten sich bei ihr mit einer kleinen Überraschung.

Über die Besetzung einiger Funktionen hatten die Mitglieder im Rahmen der Versammlung zu entscheiden. Als neuer Jugendsprecher der Jungen wurde Jarno Langner gewählt, als Sprecherin der Mädchen Emma Schulze bestätigt. Das Amt der Kassenwartin übernimmt Lilith Elin Siegel, weiterhin als Schriftführerin fungiert Carolin Dove. Kerstin Henke bleibt Kassenprüferin, bekommt Verstärkung durch Tammo Schulze.

Stellvertretender Stadtjugendfeuerwehrwart Christian Schulz, Stadtbrandmeister Heinfried Melloh, Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb, Klein Lessens Ortsbürgermeister Heinz Riedemann und Ortsbrandmeister Thomas Nordloh gratulierten den Jugendlichen zu den erreichten Erfolgen. Heinz Riedemann bedankte sich auch für die Teilnahme der Jugendfeuerwehrmitglieder an der Aktion „Saubere Landschaft“. Thomas Nordloh wies darauf hin, dass die Klein Lessener im kommenden Jahr Gastgeber des Kreisfeuerwehrtages sind – und dass dann viele helfende Hände gebraucht werden.