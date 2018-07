Lagerhalle an Dresdener Straße steht in Flammen

120 Feuerwehrleute im Einsatz

Sulingen - Sirenenalarm um 2.38 Uhr in Klein Lessen und Sulingen, nur wenige Minuten später in den Ortschaften Lindern, Nordsulingen, Groß Lessen, Rathlosen sowie in der Gemeinde Maasen: Auf einem Firmengelände an der Dresdener Straße in Sulingen stiegen Flammen aus dem Dach einer Lagerhalle auf. Ein benachbartes Firmengebäude sowie einen an die Lagerhalle angrenzenden Bürotrakt mit Einliegerwohnung konnten die Einsatzkräfte vor dem Feuer schützen.