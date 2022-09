„Kurzarbeit“ für die Mitglieder im Sulinger Stadtrat

Von: Harald Bartels

Neben der gesperrten Brücke im nördlichen Suletal ist ein Trampelpfad entstanden, bei dem Passanten einen Ast im Wasser als Querungshilfe nutzen. © Bartels

Sulingen – Eine Form von Kurzarbeit pflegten die Mitglieder des Sulinger Stadtrates am Montagabend in der Alten Bürgermeisterei: Ganze 28 Minuten waren nötig, um sich durch immerhin 19 Tagesordnungspunkte der öffentlichen Sitzung zu arbeiten. Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.

Den größten Anteil daran hatten drei Verfahren der Bauleitplanung, die jeweils Malte Sander für den Fachbereich III – Bauen, Planung und Ordnung – kurz vorstellte. So ging es für Klein Lessen darum, den Flächennutzungsplan so zu ändern, dass dort eine Fläche für „Gemeinbedarf Feuerwehr und sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ entstehen kann. Zugleich soll ein entsprechender Bebauungsplan aufgestellt werden. Für beide Vorhaben beschloss der Rat die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange.

Für die Erweiterung des Wohnbaugebiets „Stadt II“ beschlossen die Ratsmitglieder die Feststellung der Flächennutzungsplanänderung und den Bebauungsplan als Satzung. Damit können die Planungen nun dem Landkreis Diepholz zur Genehmigung vorgelegt werden.

Ohne Debatte fielen auch die Beschlüsse über eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange für die Änderung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplan, damit die angestrebte Erweiterung des Netto-Marktes an der Bassumer Straße erfolgen kann. Elisabeth Wamhoff (Gruppe SPD / Grüne / Die Partei / Ibrahim) bat darum, beim Projektierer aktuelle Pläne der neuen Gebäude anzufordern.

Veränderungen gibt es bei der Würdigung ehrenamtlichen Engagements: Wie Bürgermeister Patrick Bade erläuterte, strebt die Verwaltung an, den jährlichen Neujahrsempfang und den alle zwei Jahre abgehaltenen Ehrenamtstag zusammenzufassen unter dem vorläufigen Titel „Ehrenamtsgala“. Sie soll erstmals im März 2023 veranstaltet werden.

„Ehrenamtsgala“ ist in Planung

Zur Ehrung vorgeschlagen werden das „Sulingen Projekt“, das an der Fertigstellung des Films über die Sulinger Geschichte arbeitet und die Gruppe um Henri Wortmann, die im Frühjahr mehrere Hilfstransporte für Menschen in der Ukraine organisierte. Im Verwaltungsausschuss wurde der Kreis ergänzt um Friedhelm Hartkamp und seine Mitstreiter, die seit vielen Jahren Hilfsgüter nach Litauen transportieren.

Angenommen wurde die Resolution zur Gewährleistung der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter. Dieser Anspruch gelte ab dem Schuljahr 2026 / 2027, sagte Bade, aber es gebe noch einige offene Fragen. Mit der Resolution, die zurückgeht auf eine Musterresolution des Niedersächsischen Städtetags, solle Druck auf die Landesregierung zur Klärung dieser Fragen ausgeübt werden.

Der Rat nahm eine Spende der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sulingen in Höhe von 500 Euro an, bestimmt als Beitrag zur Anschaffung eines mobilen Lifters für die Sulinger Bäder. Der Ratsbeschluss war notwendig, weil die Kirchengemeinde in diesem Jahr der Stadt bereits 1 600 Euro hat zukommen lassen – mit der neuen Spende ist die Grenze von 2 000 Euro überschritten, bis zu der der Verwaltungsausschuss grünes Licht geben kann.

Brückenersatz braucht grünes Licht vom Kreis

Unter „Anträge und Anfragen“ forderte Matthias Wendland (CDU) ein rasches Handeln der Verwaltung bei der gesperrten Brücke am nördlichen Suletal. Dort habe sich neben der Brücke ein Trampelpfad gebildet, und er wisse nicht mehr, was er Bürgern entgegnen solle, die sich über den Zustand beschwerten. Die Planungen seien abgeschlossen, entgegnete Bade, aber sie lägen beim Landkreis zur Genehmigung: „Wir müssen den Verfahrensweg einhalten.“