Bereit für Begleitung von Senioren im Alltag

+ © Bartels Über den erfolgreichen Abschluss der Schulung freuen sich die Teilnehmerinnen, Referentinnen und Maria Ziegeler (rechts). © Bartels

Sulingen – Mit Erfolg beendeten nun zehn Teilnehmerinnen den Kursus zu ehrenamtlichen Alltagshelfern für Senioren, organisiert vom Senioren- und Pflegestützpunkt Sulingen in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (AWO).

Derartige Schulungen bietet der AWO-Kreisverband bereits seit längerer Zeit an (wir berichteten). Der erste Kursus allein für Teilnehmer aus dem Sulinger Land habe Ende Januar begonnen, berichtet Maria Ziegeler, Leiterin der Stützpunkte Bruchhausen-Vilsen und Sulingen. Aufgrund des großen Interesses habe man ihn auch geöffnet für drei Teilnehmerinnen aus den Reihen des Betreuungsdienstes Teitge aus Schwaförden.

In insgesamt 30 Stunden ging es um ganz verschiedene Themen: Neben rechtlichen Fragen sei es beispielsweise auch um ambulante Hospizdienste, den Umgang mit Suchterkrankungen, das Verhalten bei Schlaganfällen und um Kinästhetik gegangen, wobei oft auch externe Fachleute referiert hätten.

„Jetzt können Interessenten für eine Begleitung auf uns zukommen“, betont Maria Ziegeler. „Die ersten Anfragen liegen schon vor.“

Zu den erfolgreichen Absolventinnen zählt auch Conny Witte aus Kuppendorf. Warum hat sie die Schulung besucht? „Ich war schon immer im Ehrenamt“, gibt sie zur Antwort. Das Thema habe sie privat interessiert, zudem sei sie aktiv im „Ambulanten Hospizdienst Sulingen und umzu“ sowie in der Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz, wo sie auch Maria Ziegeler kennengelernt habe. „Sie hat mir vom Kursus erzählt – und dass er jetzt in Sulingen stattfand, passte für mich.“

Der Veranstaltungsort sei auch für sie ein Argument gewesen, sagt Inge Fortkamp aus Barenburg. Wichtiger noch: Sie habe in der Sozialstation Uchte gearbeitet und sei im Sommer in Ruhestand gegangen. „Ich habe festgestellt: Ich habe Zeit und mir fehlt etwas.“ Als Begleiterin habe sie schon im November begonnen, da sie die notwendigen Scheine bereits im Beruf erworben habe. „Bildung hat aber noch nie geschadet“, stellt Inge Fortkamp fest, „und ich habe hier nette Leute kennengelernt.“

Die Anfahrt aus Bruchhausen-Vilsen nahm Birgit Wollert auf sich. Sie habe die Schulung aus persönlichen Gründen absolviert: Nach dem Tod ihres Mannes vor zwei Jahren versuche sie, sich wieder „neu auf die Beine zu stellen“. Eine Freundin habe sie mitgenommen zu einer AWO-Informationsveranstaltung zum Kursus. „Ich fand die Idee klasse – ich wollte da etwas tun, wo der Staat die Menschen alleine lässt.“

Bereits am 16. März beginne in Twistringen eine weitere Schulung für künftige Alltagsbegleiter, kündigt Maria Ziegeler an, dann wieder veranstaltet in Kooperation mit den Senioren- und Pflegestützpunkten Bassum, Bruchhausen-Vilsen, Diepholz und Twistringen.