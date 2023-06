„KunstHof Bockhorn“: Neues Konzept und neue Veranstaltungsreihen

Von: Martina Kurth-Schumacher

Teilen

Veranstaltungen auf dem „KunstHof“ sind für Anne Heinz und Bernd Neumann das „Lebenselixier“. © Kurth-Schumacher

Sulingen-Bockhorn – 18 Jahre lang produzierten und veranstalteten Anne Heinz und Bernd Neumann Kultur auf dem „KunstHof Bockhorn“. Im Nachgang der Corona-Zeit haben sie ein neues Konzept entwickelt. „Wir haben unsere Formate auf den Prüfstand gestellt, um unseren bisherigen Aufwand zur Mittelakquise zu minimieren“, erklären die Betreiber des „KunstHofs“.

Als Grund nennen sie einerseits die Nachwirkungen der Pandemie („Die Leute sind vorsichtiger geworden als erwartet, ein Drittel unseres Stammpublikums ist weggefallen“), andererseits die gestiegenen Kosten, etwa bei der Teilnahme am „GartenKulturMusikFestival“ des Kommunalverbundes Niedersachsen/Bremen. „Wir hatten hier tolle Veranstaltungen, mussten aber manchmal 1 000 Euro aus eigener Tasche dazu zahlen. Das können sich eigentlich nur öffentliche Träger leisten“, sagt Anne Heinz und setzt hinzu: „Wir waren die letzten privaten...“

Neben den jährlichen „GartenKulturMusikFestivals“ mit national und international renommierten Künstlern lockte die Reihe „LiteraTourPur“ Besucher aus der Region zwischen Osnabrück, Hannover, Bremen und Minden auf nach Sulingen-Bockhorn. Anne Heinz entwickelte und präsentierte Tanzperformances zu verschiedenen Themen, auch Fotoausstellungen wurden organisiert. Viele Menschen erlebten den „KunstHof“ in Zusammenhang mit dem Projekt „Landwirte in Diepholz“ oder an einem der „Tage des offenen Hofes“, an denen die denkmalgeschützte Hofanlage regelmäßig zugänglich war.

Finanziell gefördert wurden Veranstaltungen vom Landschaftsverband Weser-Hunte. „Wir sind sehr dankbar für diese Unterstützung“, betont Bernd Neumann, allerdings habe man ein Jahr im Voraus planen und Gelder beantragen müssen. Apropos Finanzen: Sie hätten nie Geld mit der kulturellen Arbeit in Bockhorn verdienen wollen, unterstreichen die Wahl-Bockhorner. „Es war eher die soziale Komponente: Unser Anliegen war und ist, auf dem ,KunstHof‘ unter dem Motto ‚Kultur anders‘ einen Ort der Begegnung zu schaffen.“

Jetzt wollen Bernd Neumann (75) und Anne Heinz (69) – beide haben in der Hansestadt Bremen im Kulturbereich gearbeitet – mit neuem Konzept durchstarten. Aktionen sollen weitgehend im Garten stattfinden, nach wie vor stehen die Diele (bis zu 80 Personen) und das Flett (bis zu 30 Personen) zur Verfügung. Neue Ideen sind die Veranstaltungsreihen „Das Lied“ und „Das Instrument“, ebenso ein großer Musikabend mit unterhaltendem und zeitaktuellem Charakter zum Mitmachen und Tanzen. Auch die Sparten Tanz und Theater werden bedient.

Grundsätzlich soll das Programm ohne öffentliche Förderung realisiert werden, für die Künstler geht „der Hut rum“. Bernd Neumann: „Jeder soll das geben, was ihm der Abend wert ist. Wir hoffen auf die Spendenbereitschaft des Publikums.“ Die Betreiber sorgen für den gemütlichen Rahmen, stellen Infrastruktur und Technik. Und mit Freunden und Nachbarn das Personal für die Bewirtung der Gäste.

Ein Leben ohne Kultur in ihrem Haus sei für sie nicht vorstellbar, sagen Anne Heinz und Bernd Neumann: „Für uns ist das Lebenselixier. Und eine Gelegenheit, etwas zurückzugeben: Wir haben beruflich und privat einiges erreicht, für das wir dankbar sind.“

Die kommenden Termine auf dem „KunstHof Bockhorn“ Samstag, 17. Juni, 15.30 Uhr: „LiteraTourPur“: „Sati(e)risches“ – Lesung mit Sabine Rasper und Michael Mengeling Sonntag, 2. Juli, 12 Uhr: Matinee „LiteraTourPur“: Lesung mit Musik zum Thema „Hoffnung“, mit Stylianos Eleftherakis Samstag, 12. August, 19 Uhr: Sommer-Konzert mit „The Josie White Revival Band“ (irische und anglomerikanische Musik) Samstag, 19. August, 17 Uhr: „Das Clavichord“ (Reihe „Das Instrument“), Lothar Düsterhus/Eberhard Brünger Samstag, 2. September, 16 Uhr: „4 Welten“ (Reihe „Lied und Instrument“), Gitarren- und Lautenlieder über Liebe und Einsamkeit, von der Renaissance bis zum „Nueva Cancion de Chile“ Sonntag, 10. September: 25 Jahre Ambulanter Hospizdienst Sulingen, Jubiläumsveranstaltung auf dem „KunstHof“ Sonntag, 24. September, 12 Uhr: Matinee (Reihe: „Das Lied“), „Wozu sind Kriege da“; die „Amtsbrüder“ Uli Preuß und Manfred Kehr präsentieren alte und neue Lieder zum Thema Krieg und Frieden, Tanz: Anne Heinz Hinweis: Alle Veranstaltungen finden bei gutem Wetter im Garten und bei Regen in der Diele oder im Flett statt. Der Eintritt ist frei. Anmeldung erwünscht; per E-Mail (kontakt@kunsthof-bockhorn.de) oder unter Tel. 01 72 / 3 60 78 97.