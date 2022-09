Kundenandrang überfordert die Sulinger Tafel

Neue Maßnahme

Sulingen – Die Sulinger Tafel hilft seit mehr als zehn Jahren in Not geratenen Menschen durch das Verteilen von gespendeten Lebensmitteln. Nun ist sie selbst in Not: Der Kundenandrang übersteigt die Möglichkeiten der Einrichtung.

Schon im Frühjahr hatte sich angekündigt, dass der Bedarf für das Tafelangebot wächst (wir berichteten). Berichteten die Sprecher des Ehrenamtlichen-Teams damals noch von einem Anstieg auf rund 100 Haushalte, die zur wöchentlichen Lebensmittelausgabe kamen, erschienen am vergangenen Donnerstag Personen aus 142 Haushalten. „Gemüse und Obst haben nicht ausgereicht“, räumt Michael Klamt aus dem Sprecherkreis ein, so sei für die letzte der drei Kundengruppen nicht mehr genügend Ware vorhanden gewesen.

„Das ist uns auch unangenehm“, betont er. Aber die Lebensmittelspenden nähmen ab, weil die Supermärkte knapper kalkulieren müssten – gleichzeitig wachse die Zahl der Kunden aus ganz unterschiedlichen Gruppen. Dabei sei die Sulinger Tafel kein Einzelfall: „Die Tafeln sind alle überlastet.“ Viele hätten daher mit einem Aufnahmestopp für Neukunden reagiert, entweder dauerhaft oder befristet, aber das sei für die Sulinger Tafel nicht infrage gekommen. Die Zahl der Artikel, die an die einzelnen Kunden ausgegeben werden, habe man aber auch nicht verknappen wollen. „Wir haben lange überlegt“, sagt Klamt. Man sei zu der Lösung gekommen, dass bis auf Weiteres nicht mehr an jedem Ausgabetag alle drei Kundengruppen Lebensmittel erhalten. Stattdessen würden abwechselnd nur noch zwei Gruppen bedacht und die dritte müsse eine Woche aussetzen. Die Umstellung beginne am 13. Oktober, dann gebe es für die Kunden aus Gruppe 2 keine Ausgabe. „Wir brauchten etwas Vorlauf“, sagt Klamt, aber nun seien die Listen erstellt, und bei der kommenden Ausgabe erhielten alle Kunden einen Zettel, auf dem das Verfahren genau beschrieben sei.