Kunden des Sulinger E-Centers spenden mehr als 4 400 Euro

Von: Harald Bartels

Teilen

Vor der „frisch geleerten“ Spendenbox für Leergutbons im Sulinger E-Center: Geschäftsführer Marc Steen und Tierheim-Leiterin Marita Görges. © Bartels

Sulingen – Dass kleine Beträge in der Summe große Wirkung haben können, zeigt die Spendenbox für Leergutbons im Sulinger E-Center: Gerade hat Geschäftsführer Marc Steen von Kunden im Dezember gespendete 491,84 Euro an den Tierschutzverein Sulingen und Umgebung überwiesen – für das gesamte Jahr 2022 ergeben sich damit 4 432,84 Euro, allein aus dem gespendeten Getränkepfand.

„Ich war überrascht, wie viel von unseren Kunden trotz der aktuellen Situation gespendet wurde“, sagt Steen. Im Dezember sei einer der höchsten Beträge des Jahres zusammengekommen, normalerweise bewege sich die Summe um die 300 Euro pro Monat. Den bisherigen Rekord habe es mit rund 565 Euro im Dezember 2021 gegeben.

Seit etwa fünf Jahren hängt die Spendenbox, pro Tag finden sich darin laut Steen ungefähr 20 Bons. In der Regel sei der Tierschutzverein der Empfänger, aber der setze auch durchaus mal aus für andere Projekte: Im November werde üblicherweise für die Blindenmission gesammelt, auch die „Thunderbolt Cheerleader“ des TuS Sulingen und der SV Lessen hätten schon für Projekte vom Pfand profitiert. „Wenn für den Tierschutz gesammelt wird, sind die Zahlen aber am höchsten“, verrät der Geschäftsführer. „Es freut uns, dass unsere Kunden so großzügig sind. Die Spenden bleiben im Sulinger Land – da, wo unsere Kunden auch herkommen.“

„Wir sagen ganz herzlichen Dank für die Unterstützung“, betont Marita Görges, Vorsitzende des Tierschutzvereins. „Wir sind sehr glücklich, dass es so angenommen wird, denn es ist ein Zeichen, dass uns die Menschen vertrauen.“ Das Geld aus den Pfandspenden fließe in den täglichen Betrieb: Mit der Summe alleine lasse sich bereits die Miete für das vom Verein betriebene Tierheim in Lindern bestreiten.

Auch die Futterbox im E-Center, in der Kunden Nahrung für die Tierheimbewohner hinterlassen können, werde sehr gut bestückt: „Wir können mit dem Inhalt pro Woche auf jeden Fall zwei Hunde und zwei Katzen füttern.“ Nicht allein von den Kunden, auch vom E-Center selbst werde der Tierschutz sehr unterstützt: „Wir haben noch nie ein ,Nein‘ gehört, es wurde immer eine Lösung gefunden“, berichtet Görges. Diese Unterstützung sei nicht nur aus finanzieller Sicht hilfreich: „Wenn man weiß, dass die Bevölkerung so hinter einem steht, motiviert einen das noch mehr.“

Derzeit sind im Tierheim 47 Katzen und 32 Hunde untergebracht. Diese Zahlen könnten bald steigen, denn es kämen verstärkt Anrufe von Menschen, die sich von ihren Tieren trennen wollen. Im Gespräch stelle sich dann oft heraus, dass ihnen die Kosten zu viel werden oder sie das Interesse an ihrem Haustier verloren haben. „Wir helfen, wenn wir können und den Platz dafür haben“, betont die Vorsitzende. Es habe aber auch schon Anrufe von außerhalb, etwa aus Cloppenburg, gegeben; diese Menschen müsse man dann an Tierheime in deren Nähe verweisen.