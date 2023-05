Kulturverein Sulingen feilt noch am Programm für die neue Saison

Von: Sylvia Wendt

Mit „Der Vorleser“ (hier Tobias Schwieger und Thyra Uhde) gastiert das Westfälische Landestheater in Sulingen. © Volker Beushausen

Sulingen – Die Planungen für die neue Saison im Kulturverein Sulingen sind noch nicht abgeschlossen – und schwieriger als sonst. „Wir wollen raus aus dem Coronatief und zurück zu Vor-Pandemie-Zahlen“, erklärt Stephan Timpke, zweiter Vorsitzender des Kulturvereins. Allein: Wie man die Menschen von den diversen Bildschirmen hin zum Erlebnis vor Ort bewegen kann – das bleibt die Kunst.

Geschäftsführerin Ariane Hanselmann, die sonst immer mit einigen „Perlen“ im Februar bereits aus der jährlich stattfindenden „Freiburger Kulturbörse“ nach Sulingen zurückkehrt, musste dieses Jahr passen. Die mehrtägige Veranstaltung, bei der sich Theater, Kleinkunst, Künstler, Agenturen und Veranstalter präsentieren mit ihrem sonst sehr vielseitigen Programm: Sie bot in diesem Jahr nur eine sehr reduzierte Auswahl. „Es gibt kaum neue Produktionen. Vieles hatten wir schon in Sulingen, anderes passt hier nicht in die Häuser.“ Timpke moniert: „Es schreibt ja kaum wer noch fürs Theater.“

Hanselmann hat in den zurückliegenden zehn Jahren immer ein gutes Händchen bewiesen, viele Künstler nach Sulingen geholt, bevor sie die großen Hallen füllten. Und auch solche „Perlen, die nicht an jedem Theater angeboten werden“. Timpke sowie die Vorstandskollegen Karin Altrogge und Werner Focke loben die Auswahl, die die Geschäftsführerin ihnen bisher präsentiert hat. „Wir wollen ja immer eine bunte Mischung, eine für jede Altersgruppe.“ Hanselmann betont: „Und wir haben auch diesmal wieder Hochkaräter. Etwa Jan Plewka, der am 24. Februar 2024 zum Konzert mit Rio Reisers Liebesliedern im Gepäck anreist.“

Lesung und Konzert heißt es am 13. Januar beim „Mann aus dem Rotlichtviertel“, wenn die schicksalsträchtigen Erzählungen von Jorge Luis Borges und die großartige „Tango Nuevo“-Musik von Astor Piazzolla zusammengefügt werden: „Das ist ein Angebot, auf das ich gestoßen bin im Gespräch mit Schauspielern. Viele haben, neben den Auftritten über Agenturen, noch eigene Angebote, Individuelles, abseits vom Mainstream“, erklärt Ariane Hanselmann.

Künstler kommen gern nach Sulingen

Die Kulturvereinsmitglieder klopfen sich selbst auf die Schulter: „Wir haben einen guten Ruf. Die Häuser, Stadttheater und Alte Bürgermeisterei, sind erstklassig, die Betreuung der Künstler vor Ort ist perfekt. Kurz: Sie kommen gerne nach Sulingen.“

Stephan Timpke blickt zurück: „Früher war das Theater noch ein Ort des gesellschaftlichen Diskurses.“ Und eigentlich ist es das auch heute noch: Ariane Hanselmann weist auf Adaptionen, speziell für das Theater inszeniert, hin. Moderne Bestseller, wie Bernhard Schlinks „Der Vorleser“ aus dem Jahr 1995 gehören in der neuen Saison dazu: Das Ensemble des Westfälischen Landestheaters hat bereits mehrfach mit Inszenierungen in Sulingen überzeugt. Brandneu sind erste Szenenfotos von „Der Vorleser“ auf der Landestheater-Homepage eingestellt, die Hanselmann, Timpke, Altrogge und Focke gleichermaßen begeistern: „Grandioses Bühnenbild.“ „Der Vorleser“, Abiturthema in Niedersachsen, wird am 5. März 2024 gezeigt. Die bisherigen Planungen umfassen Komödie und Klassik, Lesung und Konzert, Kabarett („Kay Ray“ gastiert erneut, am 16. November), Kindertheater ebenso wie Schauspiel. Die „Sommeredition“ mit Vorstellungen im speziell hergerichteten Ambiente des Bürgerhausgartens ist ebenfalls noch nicht durchgeplant.

Klassiker des Sulinger Programmes bleiben dem Publikum auch in der Saison 23/24 erhalten: Etwa ein Ohnsorg-Gastspiel (3. Dezember, „Fräulein Bachmanns kleine Freunde“). Oder auch „Höret gut zu“, die Lesung von Bürgern des Sulinger Landes für ihre Gäste in der Sankt-Nicolai-Kirche. Bissig wirds mit Kabarettist Chin Meyer, der im Januar 2024 gastiert, Kollegin Tina Teubner folgt im Februar. Wer ein Gastspiel der Schmidt Show on Tour vermisst, muss sich gedulden. Für die neue Saison konnte kein Termin für ein Gastspiel in Sulingen gefunden werden.

Der Kartenvorverkauf beginnt im Spätsommer.