Kulturverein Sulingen: Neuer Boden für neue Erfolge

Von: Sylvia Wendt

Bühne frei: Der neue Boden im Stadttheater Sulingen wurde bereits wieder mehrmals bespielt. © Wendt

Seit 30 Jahren besteht der Kulturverein Sulingen - und wenn es die Corona-Pandemie nicht gegeben hätte, würde man über ihn wohl sagen, er stünde in der Blüte seines Lebens. War auch so und soll auch wieder so sein. Geschäftsführerin Ariane Hanselmann freut sich über viele neue Mitglieder und auf viele neue Projekte.

Sulingen – 30 Jahre Kulturverein Sulingen – das kleine Jubiläum gibt Anreiz, einen Blick auf Aktuelles, auf die Finanzen und auf Kultur auf dem Land zu werfen. „Wir haben uns in den letzten acht Jahren gesund hochgearbeitet, ohne Fördergelder. Wir hatten eine Auslastung von 90 Prozent erreicht – und sind in der Pandemie dann auf 25 Prozent runtergeknallt. Eintrittsgelder, die eben fehlen“, bilanziert Geschäftsführerin Ariane Hanselmann. Noch hat sich nicht alles wieder normalisiert, lange nicht. Aber: Die Besucher kommen wieder und sind froh, vor Ort Unterhaltung geboten zu bekommen. Sind froh über Live-Auftritte, über Erlebnisse, darüber, eine gute Zeit verbringen zu können. In Sulingen, nicht sonst wo

Die Stadt Sulingen zahlt einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 30 000 Euro an den Kulturverein. Und was ist mit den Förderkulissen? Für nur wenige Möglichkeiten erfülle der Kulturverein die Voraussetzungen, erklärt Hanselmann. Das liege, unter anderem, an der besonderen Konstruktion in Sulingen, wo nicht dem Verein die Spielstätte gehöre. Daher könnten Fördergelder, um Produktionen – auch teurere – einzukaufen, gar nicht erst beantragt werden. Gelder sind über den Landschaftsverband Weser-Hunte geflossen – unter anderem in den Veranstaltungsreigen „Sommeredition“ , bei dem die Auftritte in den Bürgerhausgarten verlegt werden. Der sei sehr gut angenommen worden, manche freuten sich über die tägliche abendliche Unterhaltung. Andere wiederum monierten genau das und hätten sich eher eine Verteilung auf mehrere Wochenenden gewünscht. Dank schickt Hanselmann an das Bauhof-Team für dessen tatkräftige Unterstützung: Ohne die hätte die „Sommeredition“ so nicht stattfinden können.

„Dat Hörrohr“ präsentiert das Ensemble des Ohnsorg-Theaters am 27. November um 16 Uhr. © Oliver Fantitsch

Den Weg über Sponsoren gehen will Hanselmann eher nicht, sieht vielmehr in Kooperationen einen Weg, auch außergewöhnliche Gastspiele zu realisieren. In der aktuellen Saison etwa hat die Kooperation mit dem benachbarten Verein „Kulturgut Ehrenburg und umzu“ gerade erfolgreich funktioniert.

Gucken, was ist finanzierbar – das war auch vor der Pandemie die Devise. War es eine Überlegung, die Eintrittspreise zu erhöhen? „Nein, nie“, sagt Patrick Bade. Sulingens Bürgermeister ist qua Amt Mitglied des Vorstandes und kennt die Arbeit des Kulturvereins. „Unsere Preise sind präzise kalkuliert“, erklärt Hanselmann. „Und außerdem sollen die Tickets bezahlbar bleiben“, ergänzt Bade. Hanselmann weiß, dass die Besucherstruktur auf dem Land eine andere ist als in der Stadt.

Und sie weiß die Struktur in Sulingen zu schätzen, mit den Mitgliedern des Vereins, die den Rücken stärken. Etliche Mitglieder seien altersbedingt ausgeschieden, viele seien schon lange dabei, doch zur Freude aller gibt es eine neue Entwicklung: „Erfreulich viele neue Mitglieder haben sich uns angeschlossen, mit dem Hinweis, die Kultur vor Ort unterstützen zu wollen.“ Das stärkt Ariane Hanselmann im täglichen Bemühen, Kultur ins Bewusstsein der Menschen zu rücken. Etliche langjährige Besucher sind nun ganz offiziell Mitglieder im Verein. „Der Jahresbeitrag von 35 Euro hilft, dass wir jedes Jahr aufs Neue ein abwechslungsreiches Programm auf die Bühne unserer Stadt bringen“, heißt es seitens des Kulturvereins.

Der zurückgibt: Einmal im Jahr Mitgliederversammlung mit Berichten über neueste Entwicklungen, Ideenaustausch, 30 Prozent Ermäßigung beim Jubiläums-Abo und einmal im Quartal-Kultur-Stammtisch.

Stammtisch? „Ja, der ist neu“, erklärt Patrick Bade. Vorstand und Mitglieder sollen sich öfters austauschen können, die Mitglieder so direkten Kontakt zum Vorstand bekommen, um Wünsche, Anregungen und Kritik zu äußern. Ausgesucht wurde der erste Freitag im Quartal. Das erste Treffen ist am 6. Januar 2023, um 18 Uhr in der Alten Bürgermeisterei.

Derweil bleibt das Stadttheater im Mittelzentrum nach 30 Jahren auch in technischer Hinsicht im Blick: Die Tontechnik ist bereits erneuert, die Wasserleitungen für Löschwasser und für Trinkwasser getrennt, ein neuer Brandschutzvorhang steht auf dem Plan.

Eine weitere Sache ist fertig und hat sich bereits bewährt: Die „Bretter, die die Welt bedeuten“, wurden hergerichtet, der Bühnenboden im Stadttheater erneuert.

Informationen und auch das Portal für den Kartenverkauf sind auf der neu gestalteten Homepage zu finden: www.kulturverein-sulingen.de