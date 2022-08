Kulturverein Sulingen bietet viel Gutes für die Seele

Von: Sylvia Wendt

Der Kulturverein, hier Geschäftsführerin Ariane Hanselmann und Vorstandsmitglied Patrick Bade, Bürgermeister der Stadt Sulingen, lädt ein. © S. Wendt

Der Kulturverein Sulingen wird 30 Jahre alt und bietet im neuen Programm viel Gutes für die Seele. Die Palette reicht von Comedy bis Zauberei - für Klassik-Veranstaltungen wartet Geschäftsführerin Ariane Hanselmann auf Wünsche und Nachfragen.

Sulingen – Der Kulturverein Sulingen feiert 30. Geburtstag – und Ariane Hanselmann hat für die Spielzeit 2022/2023 ein Programm mit Comedy, Klassik, Kindertheater, Schauspiel und Zauberei zusammengestellt. „Ein ausgewogenes Programm, trotz der Krise“, sagt die Geschäftsführerin.

Ziel: Fröhliche Aspekte, die Zuschauer sollen sich gut unterhalten fühlen, es soll spannend sein, es soll der Seele gut tun: „Wir wollen Ablenkung bieten von Krisen, aber trotzdem unser Profil nicht verändern“, erklärt Hanselmann die Auswahl der Produktionen, die sie nach Sulingen geholt hat.

Die Auswahl war ganz und gar nicht mehr so üppig wie vor fast drei Jahren. Etliche Schauspieler hätten sich aus der Szene zurückgezogen, Produktionsfirmen verlassen sich auf Bewährtes, wagen kaum Experimente – und beschränken sich auf eine deutlich kleinere Zahl an Produktionen. Es gibt wenige neue und vermehrt Angebote, die schon vor der Pandemie zu buchen waren. Das erschwert die Auswahl natürlich, bedeutet aber auch: Die Stücke laufen Gefahr, von zu vielen benachbarten Häuser gebucht zu werden.

Hanselmann lässt sich nicht beirren in ihrem Engagement, gute Unterhaltung auf die Bühne des Stadttheaters und in die Alte Bürgermeisterei zu holen. Unterstützung sichern der Vorstand des Kulturvereins sowie die Stadt Sulingen zu. Letztere zahlt weiterhin einen jährlichen Zuschuss. Ariane Hanselmann habe schließlich „ein gutes Näschen für gute Kulturangebote“, sagt Bürgermeister Patrick Bade.

Das Programm für die neue Saison steht zwar fest, Hanselmann sagt aber auch: „Wenn der Bedarf da ist, kann ich manches noch nachbuchen.“ Klassik etwa.

Die ist mit nur einem Termin zu finden, warum? „Die Zielgruppe ist in der Pandemie kaum im Theater gewesen, aus Vorsicht.“ Die Zielgruppe besteht hauptsächlich aus älterem Publikum. Ihnen ruft Hanselmann zu: „Ich kann ganz unkompliziert Klassisches nachbuchen – wenn Lust darauf besteht. Wir reagieren auf Nachfrage.“

Für Maxi Gstettenbauer hat Bürgermeister Bade schon Karten bestellt. © Marvin Ruppert

Nachgefragt hatte zum Beispiel Bürgermeister Bade, qua Amt Mitglied des Vorstandes und schon vor seiner Wahl eifriger Kulturbesucher in Sulingen. Sein Favorit in der neuen Saison? „Ich freue mich auf das Gastspiel von Maxi Gstettenbauer“, sagt Bade, Fan des Comedian. Und welchen Favoriten hat Hanselmann? „Ich bin unglaublich gespannt auf Florian Hacke. Ich habe den noch nicht live gesehen. Und auf Bollywood trifft Hollywood.“ Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, wenn die Kulturchefin sich schon vor dem Start auf das letzte Gastspiel der Saison freut, aber: „Das ist tolle Musik, das sind interessante Persönlichkeiten – und ich kann gar nicht hundertprozentig sagen, was da passiert.“

Der Kulturverein Sulingen feiert in der neuen Saison sein 30-jähriges Bestehen und deshalb finden sich etliche Highlights im Programm. Deshalb auch finden sich sogenannte Add-ons bei den Veranstaltungen und deshalb gibt es Jubiläums-Abopreise.

Bei den sogenannten Add-ons handelt es sich um das Gastspiel ergänzende Pläne: Etwa das Pastabuffet bei „Pasta e Basta“, Leckereien können genascht werden bei „Weihnachten mit LaLeLu“. Nach dem Gastspiel der Schmidt-Show am 14. Januar 2023 wird im Foyer gefeiert: An dem Tag vor 30 Jahren fiel der Startschuss für den Kulturverein in Sulingen. Die Vorstellung des Ohnsorg-Theaters beginnt nachmittags um 16 Uhr -– nach der „Schlacht am Kuchenbuffet“ und zur Oper Légere wird Sekt gereicht. Für das kulinarische Begleitprogramm sorgt Karin Maschmann – auch an den anderen Terminen sind Gastro-Angebote buchbar. Der Kartenverkauf beginnt am 31. August, es gibt Ermäßigungen für Senioren, Schüler und Gruppen. Und wer Kultur im Mittelzentrum dauerhaft unterstützen möchte (Motto: „Für Dich! Vor Ort! Mit Herz!“), wird Mitglied im Kulturverein.

Das Programm der Saison 2022/23 in der Übersicht Der Kulturverein Sulingen präsentiert „Pasta e Basta“ (23. September, Schauspiel), „Gemeinsam ist Alzheimer schöner“ (8. Oktober, Schauspiel), Maxi Gstettenbauer: „Gute Zeit“(15. Oktober), „Siegfried & Joy – Die Zaubershow“ (21. und 22. Oktober), „Kreisleriana“ (4. November, Crossover), „Elektrolurch im Sonderzug“ (19. November, Konzert), „Das Hörrohr“ (27. November, Schauspiel), „Eine verhängnisvolle Affaire“ (2. Dezember, Schauspiel), „Höret gut zu“ (3. Dezember, Lesung), „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ (4. Dezember, Kindermusical), „Weihnachten mit LaLeLu“ (7. Dezember, Konzert), „Der kleine Vampir“ (9. Dezember, Kindertheater), „Der kleine Rabe Socke“ (20. Dezember, Kindertheater), „Oper Légère – Fledermaus“ (8. Januar, Klassik), „Schmidt Show on Tour“ (14. Januar, Revue), Torben Kuhlmann: „Einstein“ (3. Februar, Lesung), Florian Hacke: „Nichts darf man mehr!“ (10. Februar, Kabarett), „Das Brautkleid“ (18. Februar, Schauspiel), „Offene Zweierbeziehung“ (3. März, Schauspiel), „Der Fall Collini“ (4. März, Schauspiel), Mario Giordano: „Die Rückkehr des Patriarchen“ (16. März, Lesung), Dinnertheater (18. März, Konzert und Gaumenschmaus), „Die Werkstatt der Schmetterlinge“ (22. und 23. März, Kindertheater), „Bollywood trifft Hollywood“ (26. März, Konzert).

Weitere Veranstaltungen in Kooperation: „Demokratie braucht Demokraten“: Das Sulinger Wirtschaftsgespräch mit Dr. Norbert Lammert (14. Oktober), Der Stiftungsabend: Konzertlesung mit Dieter Falk (30. Oktober), Das Lions-Benefizkonzert: Reinhold Beckmann & Band (25. November) und Theatergruppe Gaue präsentiert: „Dat Treppenhuus is tüüge“ ( 25. März). Infos und Kontakt: www.kulturverein-sulingen.de