Kulturverein streicht alle März-Termine

Sulinger Land – Die Absage des für 29. März geplanten Frühlingsfests in Sulingen war nur der erste Schritt bei der Bekämpfung des Coronavirus’: Wie Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb mitteilt, werden alle Veranstaltungen im März mit Beteiligung der Stadt gestrichen.

Die Maßnahme betreffe sowohl eigene Veranstaltungen als auch Termine des Kulturvereins. Entfallen sollen auch die im Rahmen des Wochenmarktes geplanten Flohmärkte für Gartengeräte beziehungsweise Fahrräder. Der Wochenmarkt bleibe aber als Teil der Grundversorgung zunächst erhalten, erklärt der Bürgermeister.

Auswirkungen bis in den April

Die Absage gelte zunächst für den März. Man stimme sich noch ab, ob man sie auch in den April hinein mit Blick auf Ostern verlängere. „Stadtverwaltung und Kulturverein sprechen mit einer Stimme, um unseren Teil dazu beizutragen, dass sich das Virus nicht weiter verbreitet.“ Eigentlich gebe es nur das Verbot des Landes Niedersachsen für Veranstaltungen ab einer Größe von 1 000 Besuchern, aber er rate dringend, das Verbot auf alle Veranstaltungen auszuweiten. Man werde zeitnah auf den Internetseiten der Stadt Sulingen und des Kulturvereins Sulingen Hinweise auf die von der Absage betroffenen Veranstaltungen veröffentlichen.

Absagen auch durch die Feuerwehr

Laut Marcus Martz, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Sulingen, folge man der Empfehlung und sage alle Feuerwehrveranstaltungen bis Ende März ab. Das betreffe auch die Bunten Abende der Jugendfeuerwehren Klein Lessen und Sulingen sowie der Jugendfeuerwehr Groß Lessen. Diese würden eventuell zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Betroffen ist auch das Jugendzentrum „Jozz“, das für den 28. März einen Konzertabend mit drei Bands geplant hatte. „Es ist schade, aber wir folgen der Empfehlung des Bürgermeisters“, sagt Volkhardt „Raspe“ Schumacher, Mitarbeiter der Stadtjugendpflege.

Zu den Institutionen, die sich den Absagen anschließen, zählt auch der Kreisverband Diepholz des Sozialverbandes Deutschland. Er sagt die für Samstag, 14. März, mit den hiesigen Gleichstellungsbeauftragten geplante Frühstücksveranstaltung zur Grundrente ab. Der Landesverband habe dringend empfohlen, in der ersten Jahreshälfte alle Veranstaltungen der Kreis- und Ortsverbände abzusagen, so Mitorganisatorin Wiebke Wall. Das betreffe laut Beschluss des Kreisverbandsvorstandes auch diesen Termin.

Ebenfalls betroffen ist der Basar für Kinderartikel“unter dem Titel „Groß & Klein“, der am Samstag im Evangelischen Kindergarten „Regenbogen“ ausgerichtet werden sollte. Hier verweisen die Organisatoren auf den nächsten Basar im Oktober.

Initiative verschiebt Wissensforum

Kurzfristig teilt auch die Initiative Sulingen mit, dass das „Wissensforum 2020“ am Freitag, 13. März, entfällt. Im Rahmen dieser Reihe, die man zusammen mit der Sofie-und-Siegfried-Seitz-Stiftung veranstaltet, war ein Vortrag von Prof. Dr. Norbert Lammert im Sulinger Stadttheater geplant. „Aufgrund der Lage und unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung haben wir uns zur Absage entschieden“, sagt Philipp Leymann, Vorsitzender der Initiative Sulingen. „Herr Lammert war bereit, den Termin zu verschieben, und wir sind ihm für sein Entgegenkommen sehr dankbar.“ Die bereits verkauften Eintrittskarten behielten ihre Gültigkeit. Leymann stellt einen Ersatztermin im Herbst in Aussicht.

Wasserversorger vertagt Info-Termin

Bereits bekannt gegeben war die Absage des Frühlingsfestes, das am 29. März gefeiert werden sollte.

Ebenfalls abgesagt ist die Veranstaltung am 18. März in der Alten Bürgermeisterei in Sulingen, auf der die Wasserversorgung Sulinger Land gemeinsam mit der Stadt die Anlieger über die Sanierung der Abwasserleitungen im Schwafördener Weg und den angrenzenden Straßen informieren wollte. „Bei uns tritt der Notfallplan Pandemie in Kraft“, sagt Geschäftsführer Andreas Geyer. Dazu gehört auch, dass ab sofort die Türen der Geschäftsstelle am Wasserwerk in Nechtelsen für Kunden geschlossen seien; zu den Dienstzeiten seien die Mitarbeiter aber telefonisch erreichbar, und auch der Störungsdienst arbeite weiter rund um die Uhr. „Wir sind Träger kritischer Infrastruktur“, so Geyer, daher müsse man die Kontakte einschränken, um auch weiterhin Trinkwasser liefern zu können.

Sollte sich die Situation verschärfen, werde man auch die laufenden Baumaßnahmen einstellen.

Die Samtgemeinde Kirchdorf teilt mit, dass die für Samstag, 14. März, geplante Fahrzeugübergabe an die Feuerwehren in Wehrbleck entfällt. Weiterhin gestrichen wurde der für den 25. März vorgesehene Kaffeenachmittag des Senioren- und Behindertenbeirats. Weitere Absagen stünden noch nicht fest, aber man behalte sie sich vor, heißt es aus dem Rathaus.

Für die Samtgemeinde Siedenburg gebe es laut Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens derzeit keine Veranstaltungen abzusagen; die nächsten stünden erst an im Mai mit den Gemeindewettkämpfen und dem Besuch aus der Partnerkommune Étival-lès-le-Mans. Die Veranstaltungen im März seien hingegen Sache der Vereine.

Samtgemeinden beobachten Lage

Auch die Samtgemeinde Schwaförden sei in den nächsten Wochen nicht Veranstalter, so Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker. Die Ratssitzungen, zu denen bereits eingeladen worden sei, sollten jedoch stattfinden. hab / sis