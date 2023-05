Kulturelle Vielfalt beim Fest der Sulinger Flüchtlingsinitiative

Von: Katrin Fiedler

Erinnerung © Fiedler

Sulingen – Beim interkulturellen Sommerfest der Flüchtlingsinitiative Sulingen gab es nicht nur kulinarische Vielfalt. Das Sprachen- und Stimmengewirr am Samstag im mit rund 70 Menschen voll besetzten Saal des Gemeindezentrums der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sulingen an der Edenstraße war beeindruckend. Die Gäste kamen aus verschiedenen Staaten Afrikas, aus Afghanistan, der Ukraine, aus dem Irak und dem Sudan – und aus Sulingen. Trotz vermeintlicher Sprachbarrieren: Man kam miteinander ins Gespräch.

Unterstützt wurde die Flüchtlingsinitiative bei ihren Vorbereitungen von der Flüchtlingssozialberatung von Bethel im Norden und der Stadt Sulingen. Dr. Ernst Funck von der Flüchtlingsinitiative lobte: „Wenn wir etwas haben, ist die Stadtverwaltung immer ansprechbar.“ Und so hatten es sich Bürgermeister Patrick Bade und der neue Integrationsbeauftragte, Bahaeldin Elamin, auch nicht nehmen lassen, vorbeizuschauen. Sie wollen Kontakt halten mit den rund 900 Geflüchteten und insgesamt 2 000 Menschen mit ausländischen Wurzeln in Sulingen. Funck: „Sie beziehen ihre Wohnungen, machen ihre Sprachkurse und werden selbstständig. Manche engagieren sich ehrenamtlich als Übersetzer für Neuangekommene.“ Weiterhin unterstützen Begegnungsgruppen der Kirche die Arbeit der Ehrenamtlichen.

Auch Hartmut Bublitz von der Flüchtlingsinitiative hatte mit angepackt bei den Vorbereitungen für das Fest: Als Kontakterleichterung verteilte er am Eingang Spielkarten und forderte die Gäste auf, eine ähnliche Karte im Raum zu suchen und mit dem Besitzer der Karte ein paar Worte zu wechseln. Am Ende sollten dann alle notieren, mit wie vielen Menschen sie ins Gespräch gekommen sind. Auch ein gemeinsam gestaltetes Bild sollte dazu beitragen, sich gegenseitig kennenzulernen.

Köstliches aus aller Welt gab es am gemeinsam organisierten Buffet. © Ingeborg Landwehr

Besonders freute sich Bublitz darüber, dass so viele Sulinger gekommen sind. „Wir haben das Fest rechtzeitig angekündigt und beworben und es hat funktioniert. Wir freuen uns über jeden Gast.“ Auf dem Spielplatz hinter dem Haus tobten rund 20 Kinder ausgelassen und ein paar von ihnen bekamen beim Schminken ihrer Gesichter mit bunten Farben leuchtende Augen. Am gemeinsam organisierten Buffet gab es Köstliches aus aller Welt. „Wir machen das jetzt zum zehnten Mal. Zweimal im Jahr, seit 2016, kommen wir hier zusammen. Natürlich mit Ausnahme der Coronajahre“, berichtete Bublitz. Über weitere Unterstützer würde er sich freuen: „Es gibt ja immer was Gutes zu tun“, sagte er lachend. Wer die Flüchtlingsinitiative unterstützen möchte, kann sich gern mit Ernst Funck in Verbindung setzen (E-Mail: info@fluechtlingshilfe-sulingen.de).

Vor dem Gemeinschaftsbild: Anna Derkach, Viktoria Kovalenko und Julia Kolyan (von links) aus der Ukraine. © Fiedler