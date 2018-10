Künftiges Katzenleid verhindern

Etwa sieben Monate alt sind diese Katzen – drei von aktuell 75, die im Tierheim Lindern und in Pflegestellen versorgt werden. Marita Görges geht davon aus, dass die Zahl in den kommenden Wochen durch die Kastrationsaktion für verwilderte Katzen steigen wird. - Foto: Behling

Sulingen - Dass einige „Pfiffige“ die Aktion nutzen, um ihre eigenen Katzen gratis kastrieren zu lassen, ist Marita Görges, Vorsitzende des Tierschutzvereins Sulingen und Umgebung, klar – „Hauptsache, der Eingriff erfolgt.“ Um künftiges Tierleid zu verhindern, bietet das Land Niedersachsen, in Kooperation mit Tierschutzverbänden und der Tierärztekammer, nach der ersten Aktion Anfang des Jahres jetzt erneut die Möglichkeit zur kostenlosen Kastration von verwilderten Straßenkatzen. „So zeitnah, das hat uns erstaunt. Aber es ist sinnvoll, der Bedarf ist da“, betont Görges.

65 Katzen und Kater hatte das Team des Tierheims Lindern, mit Unterstützung aus der Bevölkerung, im Rahmen der ersten Aktion mit speziellen Fallen eingefangen und zu Tierärztin Dr. Christine Lund und Kollegen gebracht. Sie betreut das Projekt seitens der „Tierarztpartner Sulinger Land“ mit Praxen in Schwaförden, Anstedt und Mellinghausen. Grundsätzlich können sich auch Privatpersonen, die Futterstellen für herrenlose Katzen betreuen, an alle Tierarztpraxen in Niedersachsen wenden. Die Tiere werden kastriert, gechippt und, „eigentlich noch wichtiger, bekommen eine Ohrmarkierung, durch die sich auch aus der Entfernung erkennen lässt, dass sie bereits kastriert sind“, erläutert Marita Görges. Schon jetzt seien Hinweise auf weitere „Streuner“ im Sulinger Land eingegangen, „zum Beispiel auf zehn Stück in Neuenkirchen, auch welche im Bürgerpark in Sulingen. Die Leute melden sich jetzt verstärkt.“ Görges wünscht sich, dass in den nächsten Wochen möglichst viele der verwilderten Tiere den Tierschützern (erreichbar unter Tel. 0 42 71 /65 69 und 01 72 / 2 73 67 20) gemeldet werden. Der Aktionszeitraum reicht vom 1. November bis zum 15. Dezember – allerdings: Bei der „Premiere“ im Frühjahr „war das zur Verfügung stehende Geld schon nach der Hälfte der geplanten Projektlaufzeit aufgebraucht“, heißt es in einer Mitteilung der Pressestelle des Deutschen Tierschutzbundes, „rund 2 400 Katzen wurden kastriert, gekennzeichnet und registriert.“

Nach der Kastration werden die Tiere wieder freigelassen, vorausgesetzt, dass es eine betreute Futterstelle für sie gibt. „Die meisten der 65 Katzen bei der ersten Aktion konnten wir ganz schnell vermitteln, weil sich beispielsweise Landwirte dankenswerterweise bereit erklärt haben, ihnen Futter bereitzustellen“, berichtet Marita Görges, „etwa 15 sind zunächst hier im Tierheim geblieben.“ Sie geht also davon aus, dass die Zahl der Katzen, die in Lindern und in Pflegestellen versorgt werden – aktuell 75 – in den kommenden Wochen steigt. „Da könnten wir noch alte Bettwäsche, Handtücher oder Wolldecken brauchen“, winkt Marita Görges lächelnd mit dem Zaunpfahl.

Verwilderte Katzen müssen einen harten Überlebenskampf um Futter und geschützte Schlafplätze führen, übertragen Krankheiten wie das sogenannte Katzen-Aids, pflanzen sich unkontrolliert fort. Die Vorsitzende des Tierschutzvereins appelliert dringend an jeden Halter, der im Landkreis Diepholz geltenden Kastrationspflicht für Katzen nachzukommen, um künftiges Tierleid zu verhindern. - ab