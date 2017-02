Kündigung spaltet offenbar den Förderverein

So soll es aussehen, das neue Hospiz in Sulingen mit rund 760 Quadratmeter Fläche und einem Innenhof. Wie es indes mit dem Palliativsützpunkt Landkreis Diepholz weiter geht, ist nach der Kündigung von Erika Thoben offen.

Sulingen - Von Anke Seidel. Die Kündigung von Erika Thoben als Koordinatorin des Palliativstützpunktes in Sulingen spaltet offenbar den Trägerverein: Unter den Mitgliedern gibt es nach Informationen dieser Zeitung große Kontroversen.

Demnach ist es während einer internen, mehr als dreistündigen Mitgliederversammlung am Dienstagabend im Sulinger Hotel „Zur Börse“ zu einer emotionsgeladenen Diskussion gekommen. Das bestätigten auf Nachfrage mehrere Mitglieder, die namentlich nicht genannt werden wollen. Ihren Informationen zufolge steht der Vorstand geschlossen hinter der Kündigung von Thoben, die den Stützpunkt mit viel Herzblut aufgebaut hatte.

Wie bereits berichtet, spricht der Vorstand von einem zerstörten Vetrauensverhältnis, weil es Probleme in der Kommunikation gegeben habe. Wirtschaftlich hatte sich Erika Thoben nichts zu Schulden kommen lassen, das hatte der Vorstand ausdrücklich bestätigt. Thoben schweigt mit Blick auf das anhängige Verfahren.

Sofortige Rückkehr gefordert

Den Informationen zufolge hatten sich 19 Mitglieder des Trägervereins in Sulingen getroffen – mindestens neun davon hätten sich unmissverständlich auf die Seite der Koordinatorin und ihrer Arbeit gestellt. Ein Beteiligter hat demnach ihre sofortige Rückkehr an ihren Arbeitsplatz gefordert. Eine Fürsprecherin von Erika Thoben bedauerte die Entwicklung umso mehr, als die Stützpunkt-Koordinatorin für ihre außerordentliche Leistung das Bundesverdienstkreuz erhalten solle. Der Antrag ist demnach gestellt, entschieden wird er in der Staatskanzlei.

Bereits heute fällt in Nienburg eine wichtige Entscheidung: In einer Güteverhandlung vor dem Arbeitsgericht treffen die beiden Parteien aufeinander. Die gestern immer wieder gestellte Frage lautete: „Wie geht es nun weiter mit dem Palliativstützpunkt?“