Kritik an der EU

Landvolk skeptisch ob Klimapolitik

Groß Lessen – „Die ambitionierte Umweltpolitik der EU führt direkt oder indirekt zu höheren Anforderungen an die Landwirtschaft und damit mittel- und langfristig zum kontinuierlichen Verlust an produktiver Nutzfläche und zu einem verstärkten Strukturwandel.“ Zu diesem Schluss kam Hartmut Schlepps, Geschäftsführer des Landvolks Niedersachsen, kürzlich in seinem Referat vor der Landvolk-Kreisverbandsversammlung.