Kreisleistungspflügen: Weit mehr als einfach geradeaus fahren

Kreisleistungspflügen

+ © Bartels Auf Präzision und die richtigen Einstellungen an Schlepper und Pflug kam es beim Pflügen an. © Bartels

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Harald Bartels schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Sulingen – Zum Diepholzer Kreisentscheid im Leistungspflügen versammelten sich am Donnerstag 21 Teilnehmer, auch aus Nachbarlandkreisen, auf einer von Volker Schweers zur Verfügung gestellten Fläche an der Bundesstraße 61 in Sulingen-Stadt.

Dabei ging es nicht darum, wer die schönste oder geradeste Furche ziehen kann: „Pflügen ist Ausbildungsinhalt“, erläuterte Ruth Beatrix Hainke, Ausbildungsberaterin für den Beruf Landwirt bei der Bezirksstelle Nienburg der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Das Pflügen erfülle viele wichtige Funktionen: Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln könne beispielsweise durch die korrekte Bodenbearbeitung reduziert werden, und gut platzierte Furchen verringerten den Kraftstoffverbrauch bei allen weiteren Schritten – von der Aussaat bis zur Ernte. Dafür komme es eben nicht nur darauf an, geradeaus zu fahren, sondern vor allem darauf, den Pflug richtig auf die Bodenverhältnisse einzustellen.

Die Teilnehmer, überwiegend Auszubildende der Landwirtschaft im dritten Lehrjahr, waren mit eigenen Schleppern und Pflügen angereist. Ihre Leistungen bewerteten neun Experten von der Landwirtschaftskammer, den Deutschen Lehranstalten für Agrartechnik (Deula), Beratungs- und Maschinenringen sowie praktizierende Landwirte; als oberster Wettkampfrichter fungierte erneut Hans-Werner Heidemann, Vorsitzender des Vereins Deutscher Pflügerrat. Die beste Leistung zeigte Marten Dierks aus Kirchwalsede (Ausbildungsbetrieb: Dettmar Rippe, Thedinghausen). Auf den Plätzen folgten Melvin Melloh aus Drentwede (Stoffregen Agrar GmbH, Syke) und Hagen Siedenberg aus Steyerberg (B und B KG, Steyerberg). Sie werden ihr Können beim Bezirksentscheid unter Beweis stellen; Ort und Termin sind noch nicht festgelegt.

+ Mutterboden, darunter Sand, darunter Lehm: Das Bodenprofil bildete eine der Stationen. © Bartels

Die Preise für die Sieger stellte die Landwirtschaftskammer bereit. Für Verpflegung sorgten die Landvolk-Kreisverbände Diepholz und Mittelweser, wobei Claus Gloye das Grillen übernahm.

Parallel zum Leistungspflügen stand erneut der Pflanzenbautag für die Auszubildenden im ersten und zweiten Lehrjahr sowie für die Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule Agrarwirtschaft des Berufsbildungszentrums (BBZ) Dr. Jürgen Ulderup an. Insgesamt sechs Stationen habe man für die rund 60 Teilnehmer aufgebaut, die allerdings diesmal nicht von älteren Schülern, sondern von Lehrkräften betreut wurden, wie Karen Backhaus erläuterte, Bereichsleitung Agrarwirtschaft am BBZ-Standort Sulingen.

+ Fachwissen war gefragt an den verschiedenen Stationen des Pflanzenbautages. © Bartels

An den Stationen mussten die angehenden Fachkräfte ihr Wissen in unterschiedlichen Bereichen zeigen. So sollten sie unterschiedliche Getreidesorten am Korn erkennen und sich zu Aussaattermin und Aussaatstärke äußern, bei der Pflanzenbestimmung war ihr Wissen über die sogenannten Ackerbeikräuter („Unkraut sagt man ja nicht mehr“) gefragt, zudem hatten sie unterschiedliche Düngerarten zu bestimmen und deren Einsatz zu benennen. Die Verkehrssicherheit stand im Mittelpunkt bei den einzelnen Schritten der Kontrolle eines Schleppers vor der Abfahrt, zudem ging es bei weiteren Stationen um ein Bodenprofil, das die verschiedenen Schichten im Erdreich zeigte, sowie Wasserschutz bei der Bodenbearbeitung.