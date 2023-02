Kranwagen kippt um und beschädigt Häuser und Auto in Sulingen

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Zwei Stützen des Kranwagens gaben nach, das Fahrzeug kippte auf die Seite. © S. Wendt

Sulingen – Es ist Freitagnachmittag gegen 16 Uhr, als zwei der Stützen an dem Kranwagen, positioniert vor einer Baustelle an der Danziger Straße in Sulingen, aus unbekannter Ursache nachgeben und der Kran sich auf die Seite legt. Der ausgefahrene Kranarm beschädigt dabei das Dach eines Hauses an der Königsberger Straße und kommt auf einem Auto, geparkt im Hinterhof eines dort ansässigen Taxi-Unternehmens, zum Liegen.

Personen werden bei dem Unfall nicht verletzt. Im Einsatz sind die Ortsfeuerwehren Sulingen, Klein Lessen, Groß Lessen und Barenburg. Neben den 50 Einsatzkräften der Feuerwehr unter der Leitung von stellvertretendem Ortsbrandmeister Andre Neumann sind Rettungsdienst und Polizei vor Ort, müssen den Bereich absperren, weil sich schnell zahlreiche Schaulustige einfinden. Zum Unfallort gerufen werden Fachberater des THW aus Sulingen und Verden, die die Statik der beschädigten Gebäude prüfen – und entscheiden, ob diese noch bewohnbar sind.

Mit der Bergung des Krans soll noch am Freitag begonnen werden. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.