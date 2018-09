Neue Krippe: Ausschuss diskutiert über Neu- und über Erweiterungsbau

Sulingen - Errichtung einer zusätzlichen zweigruppigen Kinderkrippe im Stadtgebiet: Die Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Schulen und Jugend der Stadt Sulingen verständigten sich Dienstagabend im Rathaus auf die weitere Vorgehensweise. Sie empfahlen mehrheitlich, die Kosten für den Umbau der Außenstelle Bürgerpark denen für den Neubau einer Krippe gegenüberzustellen.

Dörte Knake (Gruppe FDP / Bürger erreichen) stimmte gegen die Empfehlung, die der Ausschuss nach etwa 60-minütiger Diskussion und vorausgehender Besichtigung der Außenstelle traf.

Die Gruppe FDP / Bürger erreichen hatte bereits im Vorfeld der öffentlichen Sitzung die Außenstelle als neuen Krippenstandort favorisiert und die Verwaltung aufgefordert, die Anregung zu prüfen und sie in die Gremien der Stadtentwicklungsgesellschaft einzubringen. Die Stadtentwicklungsgesellschaft ist Eigentümerin des Gebäudes, das derzeit noch von der Grundschule an der Schmelingstraße als Dependance genutzt wird.

Keine Mehrheit während der Beratungen im Sitzungszimmer des Rathauses fand das Ansinnen der SPD-Fraktion im Rat, neben einer Abwägung von Neu- und Umbau die möglichen Krippenstandorte Bolzplatz am Feldblumenweg, Wiesenweg und Auf dem Bachholze auf Machbarkeit und Sinnhaftigkeit zu untersuchen.

Elisabeth Wamhoff und Claus Freye verhehlten während der öffentlichen Sitzung nicht, dass die Sozialdemokraten im Rat einen Neubau favorisieren. Wamhoff mit Blick auf den für Sommer kommenden Jahres geplanten Umzug der Grundschule von der Schmelingstraße an die Straße Am Deepenpool: „Ob das Raumprogramm tatsächlich ausreicht, ist nicht gesichert.“ Aktuell werde mit 18 allgemeinen und zwei flexiblen Unterrichträumen an der Straße Am Deepenpool geplant. Die flexiblen Räume seien derzeit für die Förderstufe Sprache der Lindenschule reserviert. Wamhoff: „Wenn wir die Außenstelle im Bürgerpark zu einer Krippe umbauen, ist sie für die Schullandschaft für immer passé. Nur ein Neubau gibt uns wirklich Planungssicherheit.“

Dörte Knake forderte verbindliche Auskünfte über die Zukunft der Förderstufenklassen ein. Thomas Baier von der Gruppe „Die Grünen / Die Partei“ und Tammo Schulze (Freie Wähler) forderten ihre Ratskollegen auf, die Kosten im Blick zu behalten. Oliver Böhm (CDU-Fraktion): „Die Kuschelschule wäre ein toller Standort mit Erweiterungsmöglichkeiten.“

Unabhängig von der Standortfrage ist laut Birgit Dullin, Leiterin des Fachbereiches Allgemeines und Soziales der Stadtverwaltung, die Inbetriebnahme der zweigruppigen Einrichtung zum 1. Januar geplant. Demnach stünden für den Übergang die Räume der Kinderbetreuungseinrichtung Wichtelgarten im Sulinger Westen sowie eine Immobilie an der Von-Moltke-Straße zur Verfügung.

