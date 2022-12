Kopflos auf und davon in der Silvesternacht

Silvesterknaller

Die Lichteffekte des Feuerwerks finden auch Tiere oft interessant, aber die plötzlichen lauten Geräusche erschrecken sie.

Sulingen – An diesem Silvester darf wieder ohne Einschränkungen geknallt und geböllert werden. Viele Menschen freuen sich darauf, das neue Jahr mit Raketen und Krachern zu begrüßen, doch für die Tierwelt ist das kein Grund zur Freude, erinnert Marita Görges, Vorsitzende des Tierschutzvereins Sulingen und Umgebung.

„Ich kann ja verstehen, dass die Leute knallen wollen“, sagt sie, „aber es wird wieder viel Unruhe geben – Hunde und Katzen werden entlaufen, die wir dann wieder einsammeln sollen.“ Dabei sei es für das vom Tierschutzverein betriebene Tierheim Lindern noch relativ ruhig – nur zehn bis zwölf Anrufe gebe es im Schnitt über den Jahreswechsel, „aber in den Großstädten sieht das ganz anders aus“, weiß Görges.

Die Lichteffekte der Raketen und Fontänen seien kein Problem: „Viele Hunde sitzen am Fenster und beobachten die Lichter ganz interessiert. Es geht hauptsächlich um die Knallerei“, betont die Tierheim-Leiterin, „das plötzliche laute Geräusch.“ Das erschrecke die Tiere, die vielfach kopflos flüchteten. „Sie sind dann völlig orientierungslos und wissen gar nicht mehr, wo sie sind.“

Die Halter selbst bemerkten oft erst am nächsten Tag, dass ihr Liebling fortgelaufen ist. Weil die Tiere infolge der Panik nicht wüssten, wo sie sich befinden, könnten sie auch nicht eigenständig heimkehren. „Sie sind dann oft tagelang verschwunden und lassen sich gar nicht mehr einfangen, weil sie so verwirrt sind.“ In einem Fall hätten die Helfer des Tierschutzvereins über mehrere Tage vergeblich versucht, einen Hund wieder einzufangen, erinnert sie sich. Das Tier habe zwar reagiert, wenn sein Name gerufen wurde, aber sobald sich Menschen genähert hätten, sei es immer wieder fortgelaufen.

Eine weitere Gefahr: In ihrer Panik achteten die Tiere auch nicht auf den Verkehr und könnten so vor ein fahrendes Auto laufen.

Vom immer wieder mal geäußerten Vorschlag, die Tiere doch im Vorfeld an die Knallerei zu gewöhnen, hält die Expertin nichts. Darauf ließen sich höchstens junge Hunde trainieren, und von ihnen auch nicht alle. „Einem acht Jahre alten Dackel können Sie das nicht mehr beibringen.“

An Silvester und Neujahr werden die Helfer des Tierschutzvereins immer wieder zum Tierheim fahren und nach den Bewohnern sehen, kündigt Görges an. „Wir haben aber das Glück, dass in Lindern relativ wenig geknallt wird.“