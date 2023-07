Kooperation der Kulturschaffenden: Mobile Bühne für Sulinger Land

Von: Sylvia Wendt

Auf der neuen mobilen Bühne: Hans-Jürgen Schumacher („KulturGut Ehrenburg und umzu“), Sulingens Bürgermeister Patrick Bade, Marcus Thannhäuser (zum Zeitpunkt der Anschaffung Präsident des Lions Clubs Sulinger Land), Klaus Bochow (Neuenkirchener Open Air) und Ariane Hanselmann (Kulturverein Sulingen; von links). © S. Wendt

Sulinger Land – Die sogenannte Trailerbühne misst sechs mal vier Meter und bietet Kulturschaffenden im Sulinger Land eine neue Option für Veranstaltungen. Angeschafft werden konnte sie dank des Schulterschlusses von Kulturverein Sulingen, Stadt Sulingen, Verein „K-Scheune“ Sudwalde, „KulturGut Ehrenburg und umzu“, dem Trägerverein des Neuenkirchener Open Airs sowie dank eines Zuschusses des Lions Clubs Sulinger Land unter seinem Präsidenten Marcus Thannhäuser.

„Eine Privatspende gab es auch, der Spender möchte gerne anonym bleiben“, erklärt Ariane Hanselmann, wie die gut 35 000 Euro teure Bühne finanziert wurde. Dank des Einsatzes von Andy Kaiser von der „K-Scheune“ und seines Helfers „Merlin“, beide versiert in Sachen Technik und Bühnenaufbau, konnte das gute Stück ins Sulinger Land geholt werden.

Das Team der „K-Scheune“ hat mit dem jüngsten Konzertabend in Sudwalde die Bandtauglichkeit der neuen Bühne erprobt. Beim Genuss- und Tourismustag in Sulingen machte sie den Chor der Schmalver Buddelschippers, der um eine Schar „Lebenshilfe-Leichtmatrosen“ ergänzt wurde, sichtbar. Für den großen Chor war, gerade so, Platz. Fazit der ersten beiden Auftritte: „Die mobile Bühne ist eine tolle Bereicherung“, freut sich Ariane Hanselmann. Sulingens Kulturchefin hatte die Anträge im Blick und koordinierte den durchaus nicht kleinen Aufwand, alle Unterlagen für Zuschüsse, Bestellung, Ausstattung und Transport zu koordinieren. Immer im Blick: Diese erste Gemeinschaftsaufgabe von Kulturschaffenden im Sulinger Land. „Es war einfach eine einmalige Gelegenheit“, sagt Hanselmann.

Die Bühne kann dank eines Zuschusses in Höhe von 60 Prozent durch den Landschaftsverband Weser-Hunte, Fördergelder des Landes Niedersachsen (Investitionsprogramm für kleine Kultureinrichtungen) und durch die Sponsoren finanziert werden. „Die Kosten steigen, eine Anmietung einer Bühne wird immer teurer und für eine Außenveranstaltung ist eine Bühne notwendig. Veranstaltungen müssten wir mitunter absagen, weil die Kosten für eine Mietbühne zu hoch gewesen wären“, erklärt Hanselmann.

Klaus Bochow freut sich, dass mit der kleinen Bühne ein Rahmenprogramm beim Neuenkirchener Open Air (NOA) geboten werden kann. Haben Solokünstler dafür schon mal auf einem Autoanhänger gesessen und gespielt, gibt es nun eine professionelle Bühne, auf der die Musikerinnen und Musiker vom Publikum auch gut zu sehen und zu hören sind. Nächster NOA-Termin auf dem Neuenkirchener Sportplatz ist Samstag, 8. Juli.

In Sulingen bespielt wird die Bühne im Rahmen des Sommergartens im Bürgerhausgarten mit Terminen zwischen dem 27. Juli und 10. September.

Im Mittelzentrum ist die Bühne auch „beheimatet“, wenn sie nicht aufgebaut ist.