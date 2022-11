Konzert in Sulingen: Unverschämte Freude am Leben im „Taff“

Von: Harald Bartels

Am Freitag treten „Arrested Amtsbrüder und der Oberschließer“ im „Taff“ in Sulingen auf. © Karin Bohrer

Sulingen – „Das ist uns in den Schoß gefallen“, freut sich Karsten Wenisch, Leiter der zu Bethel im Norden gehörenden Tagesstätte „Taff“ in Sulingen. Gemeint ist ein Auftritt der Gruppe „Arrested Amtsbrüder und der Oberschließer“ am Freitag, 11. November.

Das Ensemble habe für diesen Termin eigentlich einen Auftritt an einem anderen Ort gehabt, der aber nicht zustande komme, und deswegen hätten die drei kurzfristig im „Taff“ angefragt, ob sie dort auftreten können, berichtet Wenisch, „das haben wir gerne angenommen.“

„Wir freuen uns total darauf, endlich mal wieder in Sulingen zu einem Konzert aufspielen zu können“, betont Uli Preuss. Seit 28 Jahren musiziere der Sulinger (Piano, Akkordeon, Gitarre, Mandoline, Gesang) zusammen mit Rainer Wölk (Gitarre, Geige, Kazoo, Flöte, Gesang) aus Heiligenloh als „Arrested Amtsbrüder“, und beide seien über den Landkreis hinaus gut bekannt. Im vergangenen Jahr wuchs die Gruppe mit „Oberschließer“ Manni Kehr (Gitarre, Mandola, Mandoline, Percussion, Gesang) aus Münster zum Trio an; er bereichere den Vortrag mit Gesang und Saiteninstrumenten.

Die – nach eigener Einschätzung – „talentierteste Rentnerbänd Norddeutschlands“ spielt in Sulingen ihr neues Programm „Unverschämte Freude am Leben“. Mit „alten und aktuellen Folksongs, Perlen der LiedermacherInnenszene, auch eigenen Schöpfungen sowie alten Schlagern“ wollten die drei von den Gaben, die ihnen zuteilgeworden seien, etwas zurückgeben: „Einen kritischen und augenzwinkernden Blick auf die Welt, auf Niedersachsen und Sulingen und vor allem – Freude am Leben“, verrät Preuss.

Das Konzert am 11. November beginnt um 15 Uhr im Café des „Taff“. Der Eintritt ist frei, kündigt Wenisch an, aber es werde ein Hut für die Künstler herumgehen. Das „Taff“ biete dazu Getränke und kleine Snacks. Hygieneauflagen gebe es keine, aber „wer möchte, darf gerne eine Maske tragen.“