Hosen-Konzert in Sulingen: „Superschöne Erinnerung“

Von: Harald Bartels

Teilen

Seine Eintrittskarte zum Konzert der Toten Hosen von 1994 bewahrt Sören Lassek weiter auf. © Privat

Sulingen – Dass jemand Einblick nehmen möchte in das Archiv der Sulinger Kreiszeitung, ist nicht ungewöhnlich. Meist geht es dabei um Jubiläen unterschiedlicher Art – jedoch nicht bei der Anfrage von Sören Lassek: Er wandte sich an die Redaktion, weil er auf der Suche war nach dem Nachbericht zum Konzert der Toten Hosen in der Sulinger Edenhalle im Jahr 1994.

Unter dem Motto „Alles aus Liebe – 40 Jahre Die Toten Hosen“ war die Band aus Düsseldorf in diesem Jahr wieder auf Tournee, und zu den Besuchern des Abschlusskonzerts am 10. September in Minden zählte auch Lassek. Das sei der Anlass gewesen, noch einmal nach dem alten Zeitungsartikel zu fahnden: „Das war mein allererstes Konzert, und die Zeitungsseite habe ich jahrelang aufbewahrt. Aber irgendwann war sie weg.“

Das Gastspiel der Punkrocker in Sulingen bildete im April 1994 den Auftakt ihrer „Reich & Sexy – Kauf MICH!“-Tour. Lassek war da erst 14 Jahre alt: „Ich fand es wirklich gut, dass meine Eltern mich damals zum Konzert gelassen haben, denn die ,Hosen‘ waren da schon eine angesagte Band und hatten mit ,Kauf MICH!‘ ein Nummer-eins-Album.“ Die Eintrittskarte habe ihm ein Freund verkauft, der die Veranstaltung nicht selbst besuchen konnte, weil er an dem Tag ein Fußballspiel hatte. Als Schüler sei der Preis von 25 D-Mark für das Ticket jedoch eine Herausforderung gewesen: „Ich habe das in Raten bei ihm abgestottert“, verrät Lassek.

Das Foto aus dem Nachbericht zum Konzert zeigt die begeisterten Fans. © Archiv

Zum Konzert seien er und einige Freunde dann aus dem heimischen Diepholz von den Eltern nach Sulingen gebracht worden. Einerseits schön, andererseits aber auch nervig, denn „wir konnten die zweite Zugabe nicht mehr hören, weil wir da schon wieder abgeholt wurden.“

Sulingen sei „der mit Abstand kleinste Tourort“ der Toten Hosen gewesen, aber „es wurde damals echt viel gemacht in der Edenhalle.“ Mitbekommen habe er beispielsweise, dass auch die Band Pur dort gespielt hat: „Der Konzertveranstalter hat ein glückliches Händchen gehabt, dass er solche Acts nach Sulingen holt.“

Das Erlebnis in der Edenhalle sei der Beginn seiner Konzertleidenschaft gewesen: „Das ist eine superschöne Erinnerung!“ Deswegen habe er die Eintrittskarte aufgehoben, wie fast alle Tickets der weiteren Veranstaltungen, die er seither besucht hat. „Um die 100“, schätzt Lassek, sind es bislang. Die Toten Hosen mag er immer noch sehr: „Gerade in Minden habe ich gesehen, dass sie noch nicht so richtig alt geworden sind. Sie sind immer bodenständig geblieben.“ Ein Highlight sei aber auch der Besuch des einzigen Konzerts von Guns N’ Roses in Deutschland vor einigen Jahren auf dem Messegelände in Hannover gewesen: Der Auftritt sei wegen eines Unwetters nach drei Songs für anderthalb Stunden unterbrochen worden, und mit einer Sondergenehmigung habe die Band dann ihr Programm bis nach Mitternacht zu Ende gespielt.

Inzwischen lebt Lassek als verheirateter Vater von drei kleinen Kindern in Osnabrück, wo er als Berufsschullehrer tätig ist. Konzerte besucht er immer noch gern – „ich versuche jetzt auf vier Konzerte pro Jahr zu kommen.“ Bei der Musikrichtung sei er durchaus flexibel: „Ich gehe auch mit meiner Frau zu Adele.“