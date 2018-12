„Konzept stößt auf Interesse“

Sulingen - Die Mitglieder der Motor-Sport-Gemeinschaft Sulinger Land planen für Sonnabend, 2. März, ein weiteres Fahrsicherheitstraining. Darauf weisen die Motorsportler in einer Pressemitteilung hin. Veranstaltungsort ist das Gelände der Spedition Wortmann an der Hans-Hermann-Meyer-Straße in Sulingen. Die Kosten betragen für Fahranfänger 70 Euro, für Teilnehmer im Alter von über 24 Jahren 80 Euro. Informationen über die Anmeldemodalitäten erteilt Christian Riedemann per E-Mail (christian@christianriedemann.com) oder unter Tel. 01 51 / 41 80 49 17.

Seit über 15 Jahren bietet die MSG Fahrsicherheitstrainings an. „Ausschlaggebend für diese Maßnahme war damals die hohe Zahl an Verkehrsunfällen im Landkreis, an denen Fahranfänger beteiligt waren“, sagt MSG-Pressesprecher Heinfried Leymann. Die MSG habe daher in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Diepholz, dem Polizeikommissariat Sulingen, der Verkehrswacht sowie den Fahrschulen des Sulinger Landes das „Fahrtraining Sulinger Land“ ins Leben gerufen.

Die stetigen Nachfragen zeigten, „dass das Sicherheitskonzept auf ein sehr großes Interesse stößt“, so Leymann. Ein Hauptaugenmerk bei den Planungen der Trainingseinheiten habe man auf die Bedürfnisse der Fahranfänger gelegt, die von den Fahrschulen an diese Maßnahme herangeführt werden. Aber, so Leymann, man wolle auch erfahrenen Verkehrsteilnehmern die Möglichkeit bieten, ihr Fahrkönnen noch zu vertiefen beziehungsweise zu festigen.

In der Begrüßungs- beziehungsweise Vorstellungsrunde werde das aktuelle Verkehrsunfallgeschehen im Landkreis Diepholz mit den Verkehrsteilnehmern erörtert. Christian Riedemann vermittele die Fahrphysik in der Theorie sowie in der Praxis. Leymann: „Gefahren wird mit dem eigenen Auto, wobei richtiges Bremsen mit und ohne ABS, richtiges Lenken, Ausweichmanöver auf trockenen sowie auf nassem Untergrund geübt werden.“