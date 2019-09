„Das Konzept bewährt sich“

25 Jahre Kindertagesstätte Zauberland: Vielfalt und Miteinander

+ 25 Jahre Kindertagesstätte Zauberland: Bürgermeister Dirk Rauschkolb (rechts) gratuliert. Links: Leiterin Gabi Wiegel.

Sulingen – „Herzlich willkommen im Zauberland.“ Die Moderation des Nachmittags überließ Gabi Wiegel von der städtischen Kindertagesstätte Zauberland Freitag den Kindern. Die feierten, gemeinsam mit ihren Eltern sowie aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern, das 25-jährige Bestehen der Einrichtung am Sulinger Holunderweg. Gabi Wiegel und Christine Bultmann sowie Angela Lüchau (mit Unterbrechung) begleiten die Entwicklung des Zauberlandes seit der Eröffnung am 31. August 1994. Wiegel verzichtete am Freitag darauf, Meilensteine nachzuzeichnen. „Danke an alle, die uns bisher begleiteten“, sagte sie. In Richtung ihrer Kollegen: „Wir sind ein zauberhaftes Team.“