Kommunen am „Sulinger Kreuz“ werben für Bahnreaktivierung

+ © Stadt Sulingen Für die Kommunen des „Sulinger Kreuzes“ beantragen Florian Marré (Diepholz), Christian Porsch (Bassum), Patrick Bade (Sulingen), Magnus Kiene (Rehden) und Helmut Denker (Schwaförden, von links; auf dem Foto fehlt Dr. Bert Honsel, Rahden) die Strecken Rahden-Bassum und Diepholz-Nienburg, jeweils über Sulingen, in die Vorauswahl aufzunehmen. © Stadt Sulingen

Sulingen – Den Bemühungen zur Wiederaufnahme des Bahnverkehrs zwischen Bassum und Rahden leistet nun eine Gruppe der betroffenen Kommunen Vorschub: In einem gemeinsamen Schreiben an die Niedersächsische Landesnahverkehrsgesellschaft beantragen die Städte Sulingen, Bassum und Diepholz sowie die Samtgemeinden Rehden und Schwaförden, gemeinsam mit der nordrhein-westfälischen Stadt Rahden, die Aufnahme der Verbindungen des Sulinger Kreuzes in die Vorauswahl für das Reaktivierungsprogramm.

Das Schreiben, das von den Bürgermeistern Florian Marré (Diepholz), Christian Porsch (Bassum), Patrick Bade (Sulingen), Magnus Kiene (Rehden), Helmut Denker (Schwaförden) und Dr. Bert Honsel (Rahden) unterzeichnet wurde, ist eine Antwort auf den Ideenaufruf des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung, mit dem Kommunen aufgefordert wurden, nicht entwidmete Bahnstrecken für eine Reaktivierung vorzuschlagen. Dabei geht es nicht nur um die Strecke Bassum – Rahden über Sulingen, die bereits seit Jahren Gegenstand der Reaktivierungsbemühungen ist, sondern auch um die Strecke Diepholz – Nienburg über Sulingen.

Für eine Reaktivierung spricht dem Schreiben zufolge unter anderem das ausgegebene Ziel, Mittelzentren wie Sulingen an den Bahnverkehr überregional anzubinden, damit sie ihre Aufgabe als Leistungsträger für ihr Umland erfüllen können. Ein Bahnanschluss komme denen zugute, die ihren Arbeitsplatz außerhalb der Region haben, er verbessere aber auch die Erreichbarkeit touristischer Ziele und biete Potenzial zur Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene. Zudem würde die Wiederaufnahme des Personenverkehrs zwischen Bassum und Rahden die Lücke zwischen den Oberzentren Bremen und Bielefeld schließen und das Einbinden der Strecke Sulingen – Diepholz böte einen Anschluss an die stark genutzte Bahn-Hauptlinie Hamburg – Ruhrgebiet.

Für die Verbindung zwischen Bassum und Rahden liegt bereits seit dem vergangenen Jahr eine von der Stadt Rahden und dem Aktionsbündnis Eisenbahnstrecke Bassum – Bünde (AEBB) in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie vor, die zum Ergebnis kommt, dass die Wiederaufnahme des Personenverkehrs hier wirtschaftlich sinnvoll sein könnte (wir berichteten).

„Wir begrüßen, dass die Debatte um die Reaktivierung von Eisenbahnstrecken in Niedersachsen wieder aufgenommen und ein Lenkungskreis gegründet wurde. Bei mehr als 70 stillgelegten Bahnstrecken im Land wird es Zeit, dass das Reaktivierungsprogramm hier deutlich mehr Fahrt aufnimmt“, betont Sulingens Bürgermeister Patrick Bade. Für eine Unterstützung des Vorhabens seien alle Kommunen entlang der beiden Strecken angeschrieben worden.