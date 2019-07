Wie kommt die Kuh zum Kalb?

Angehende Landwirte besuchen Masterrind am Standort Verden

+ Interessante Eindrücke gewannen die Schülerinnen und Schüler der Fachstufen 1 und 2 des Agrarbereichs am BBZ in Sulingen bei der Masterrind in Verden. Foto: BBZ

Sulingen/Verden – Kürzlich folgten die vier Klassen der Fachstufe 1 und 2 des Agrarbereiches am Berufsbildungszentrum (BBZ) Dr. Jürgen Ulderup in Sulingen mit den Lehrerinnen Dr. Christiane Kosellek und Karen Backhaus einer Einladung zur Masterrind, dem Zuchtverband niedersächsischer Milchviehhalter, in Verden: „Ulrich Böckmann hatte für die jungen Leute ein hoch interessantes Programm zum Thema Fruchtbarkeit und Fruchtbarkeitsmanagement zusammengestellt“, teilt BBZ-Verwaltungsleiter Ulrich Woydt mit.