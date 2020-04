Kollision am Knotenpunkt von B 61 und B 214

Sulingen-Vorwerk: Drei Personen ziehen sich bei Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu

+ Das Sandgemisch vom Anhänger des Mitsubishi verteilte sich durch die Kollision auf der Fahrbahn, Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Sulingen beseitigten es. Foto: Behling

Sulingen – Drei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt, der sich am Donnerstag, kurz nach 16 Uhr, am Knotenpunkt der Bundesstraßen 61 und 214 in Sulingen-Vorwerk ereignete.