Kollege Roboter räumt Kartons ein

Sulingen – Wer seinen Kollegen im Weg steht, wird – mal mehr, mal weniger höflich – aufgefordert, Platz zu machen. „Stan“ und „Olli“, den beiden neuen Mitarbeitern von Lloyd Shoes in Sulingen, käme das nicht in den Sinn: Sie warten stumm, bis ihr Kollege von alleine aus dem Weg geht, und im Laufe ihres bis zu 18 Stunden langen Arbeitstages fällt ein Moment des Wartens ohnehin kaum ins Gewicht. Bei den beiden handelt es sich um mobile Roboter des Modells „TORU“, entwickelt und gebaut von Magazino aus München.

Man habe Magazino bereits von mehreren Jahren kennengelernt, als es noch ein junges Start-up gewesen sei, sagt Stephan Wiegmann, Leiter des Roboterprojekts beim Schuhhersteller. Vor mehr als zwei Jahren habe man sich dann zur Zusammenarbeit entschieden. Nachdem geklärt gewesen sei, für welche Prozesse die Automaten geeignet sind und wo sie wie eingesetzt werden können, habe die Entwicklung begonnen, Anfang Dezember kamen die beiden Roboter in Sulingen an. „Wir sind noch in der Inbetriebnahme.“ Zwei bis drei Entwickler von Magazino sind noch vor Ort, um den Robotern die Eingewöhnung zu erleichtern. „Es ist megaspannend: Die Roboter lernen jetzt ihre Umgebung kennen und kommunizieren mit unserem Warenwirtschaftssystem.“

Eingesetzt werden sie derzeit in einem Teilbereich des Lagers, der bis zu 10 000 Paar Schuhe aufnehmen kann. Hier herrscht chaotische Lagerhaltung vor – was nichts über die Qualität der Mitarbeiter aussagt, sondern ein Fachbegriff dafür ist, dass viele Einzel- und Restmengen dort eingelagert werden, wo gerade Platz ist. „Dieser Bereich ist für Menschen am schwierigsten, deswegen sind hier die Roboter“, erklärt Wiegmann. Das Problem sei, dass viele Schuhkartons ähnlich oder gleich aussehen, was die Suche nach Artikeln arbeits- und zeitintensiv macht. Den Robotern macht das nichts aus, weil sie sich am Barcode orientieren, und mit weiteren Kameras überprüfen sie, ob Aussehen und Ausmaß mit den gespeicherten Daten übereinstimmen. Ein weiterer Vorteil: Die Maschinenkollegen arbeiten in einem Bereich von acht bis 250 Zentimetern über dem Boden. „Wir überlegen, dass unsere menschlichen Kollegen dann nur noch die mittleren Regalböden bearbeiten, während die Roboter sich um den untersten und den obersten Boden kümmern, das ist ergonomischer. Mensch und Roboter arbeiten auf jeden Fall parallel.“

Die Anforderungen an die Lagerlogistik würden immer größer, weil die Losgrößen immer kleiner würden: Bestellungen von ein bis drei Paaren seien immer häufiger. Seit „Lloyd“ vor zwei Jahren begonnen habe, den Online-Shop selbst zu betreiben, wickele man auch die Retouren ab, und mit den Robotern könne man die Peaks abfangen, beispielsweise an Montagen, wenn die gesamten Onlinebestellungen vom Wochenende verarbeitet werden. Pro Stunde kann ein Roboter bis zu 50 Einzelpaare verarbeiten, und dabei bewegt er sich mit bis zu 1,5 Metern pro Sekunde fort.

Damit die Roboter ihren Weg durch die Regale finden, habe man den Raum mit allen Regalen in eine Map übertragen und darauf ein 3D-Modell des Raums gelegt, erläutert Entwickler Emre Sahin von Magazino. „Das größte Problem sind die Vereinzelung der Artikel und die vielen äußeren Einflüsse, auf die die Roboter reagieren müssen.“

„Bislang läuft das Projekt erstaunlich gut“, zieht Stephan Wiegmann Zwischenbilanz. Man habe auch schon kleine Leistungstests absolviert, und die Zusammenarbeit mit Magazino mache Spaß. Beteiligt daran ist ein „breites Projektteam“, zu dem neben Wiegmann auch Yvonne Grimmelmann aus der Personalentwicklung, Pressesprecherin Katharina Holzhause, Mitarbeiter aus der IT, der Instandhaltung und der Logistik, inklusive eines Auszubildenden, sowie ein Vertreter des Betriebsrates gehören. Von den menschlichen Kollegen würden die Roboter gut aufgenommen: „Niemand hat Angst oder ist abweisend, die Neugier überwiegt“, versichert Wiegmann. Man habe von Anfang an die Mitarbeiter informiert und eingebunden, beispielsweise bei der Namensfindung, ergänzt Yvonne Grimmelmann. Alle hätten Namen vorschlagen können und dann abgestimmt: „Stan und Olli haben mit Abstand gewonnen.“

Ersetzt werden solle durch die Roboter niemand. Qualität und Ästhetik lägen bei den Menschen, und in allen Bereichen bleibe ein Großteil in menschlicher Hand, so Katharina Holzhause: „Wir haben auch noch eine Dame, die in den Schuhen die Senkel einzieht.“

Die Inbetriebnahme wird laut Wiegmann noch etwa vier bis sechs Monate dauern; erst dann laufen die Roboter autonom. Wenn es gut laufe, könne das Projekt um weitere Roboter erweitert werden. „Was ein Roboter einmal gelernt hat, wissen alle anderen auch gleich.“