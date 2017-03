Knochenjobs sind sein Metier

Sulingen - Bis zur Eröffnung der Praxis von Dr. Frank Siegler in Sulingen am 3. April sind es noch drei Wochen, dennoch vermittelt schon einiges an Möbeln und Accessoires einen guten Eindruck vom künftigen „Look“ der Räumlichkeiten im Gebäude Lange Straße 42. Der trägt klar die Handschrift der Ehefrau des Facharztes für Orthopädie und Unfallchirurgie, Ute Siegler. Schönschrift, da sind sich Bürgermeister Dirk Rauschkolb und Fachbereichsleiterin Birgit Dullin einig, als sie der künftigen Wirkungsstätte des 53-Jährigen einen Besuch abstatten.

Über den neuen Mieter in dem Gebäude, das mit einem beachtlichen Spektrum an therapeutischen Angeboten und der Niederlassung des Sanitätshauses Schröder – Spezialist für Orthopädie- und Rehatechnik – im Erdgeschoss gut als Haus der Gesund firmieren kann, freut sich Bauunternehmer Rolf Lohmann, der seitens der Eigentümergesellschaft beim Besuch aus dem Rathaus dabei ist: „Wir haben schon länger geguckt, wo kriegen wir einen Orthopäden her?“ Frank Siegler grinst: „Herr Schröder freut sich auch schon...“

Ergotherapeutin Gertraud Cherouny-Linde ist innerhalb des Gebäudes ins Dachgeschoss umgezogen, der räumliche Zuschnitt ihrer ehemaligen Praxis wurde für die künftige Nutzung „im Prinzip komplett geändert, da haben wir kräftig investiert“, stellt Rolf Lohmann fest. Ute Siegler schwärmt vor allem von der Arbeit der Möbel- und Innenausbaufirma Bobek aus Bassum. Mit Geschäftsführer Carsten Wellay klärt sie noch einige Details, während ihr Mann mit den Gästen auf „Besichtigungstour“ geht.

Das Ehepaar wohnt in Bassum, hat zwei Kinder. Frank Siegler stammt aus Wittingen, studierte Medizin in Göttingen (1985 bis 1992) – nach einem Semester Forstwissenschaft. „Schon bei der Einführungsveranstaltung wurde uns gesagt: ,Wenn sie nach der Uni berufstätig sein wollen, sehen sie sich nach etwas anderem um‘.“ Das war ein guter Rat, findet Siegler, dessen Interesse für Biologie ihn zur Medizin führte, die wiederum zum Sport – und so zur Orthopädie.

Zu den Stationen seiner beruflichen Laufbahn zählen die Unfallchirurgie der städtischen Klinken Oldenburg, das Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch, die Fachklinik für Orthopädie des Marienstifts Arnstadt. Seit 2003 arbeitete er in einer Gemeinschaftspraxis in Weyhe. Das Leistungsspektrum, das der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie jetzt mit nach Sulingen bringt, ist weit gefächert, umfasst die klassische Rheumatologie, Sportmedizin, Chirotherapie, Physikalische Therapie, Akupunktur, Osteologie (Siegler: „Die Wissenschaft vom Knochen, da geht es vor allem um das Krankheitsbild Osteoporose“) und verkehrsmedizinsche Gutachten. „Und als Diagnoseangebot auch Ultraschall“, ergänzt Frank Siegler. „In Sulingen gab es die Möglichkeit, sich als Orthopäde niederzulassen, was im Landkreis Diepholz andernorts nicht ohne Weiteres der Fall ist“, begründet er die Entscheidung für das Mittelzentrum. „Dann standen hier die Räumlichkeiten zur Verfügung, und ich kann als Mieter die Röntgenabteilung der Klinik nutzen.“ Die in unmittelbarer Nähe liegt, dennoch „sind im Idealfall die Aufnahmen in digitaler Form noch vor den Patienten in der Praxis.“

Ute Siegler ist Physiotherapeutin. Ihr Beitrag zur Praxis soll sich nicht auf die Inneneinrichtung beschränken: „Ich werde die Physikalische Therapie hier begleiten.“ - ab