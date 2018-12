Kluge Gags mit Tiefgang

SULINGEN - „Heike, mach bitte die Tür auf! Hmm … hmm … hmm … Heike, mir ist kalt! Was soll das heißen, Denkzettel? Heike, hier sitzen Leute. Das ist peinlich!“ Das Telefonat endet abrupt, Tom bleibt draußen. Im Bademantel.

„Moin! Habt ihr auch kein Zuhause mehr?“, fragte der „Höhlenmensch“ mitleidheischend ins Publikum und löste damit die erste Lachsalve aus. Passen Männer und Frauen zusammen? Selten wurde das Beziehungsgeheimnis so treffend und unterhaltsam enträtselt wie in dem Ein-Mann-Stück „Caveman“ aus der Feder von Rob Becker (Übersetzung: Kristian Bader). Schauspiel, Pantomime und Slapstick: Volker Meyer-Dabisch meisterte diesen Spagat als Caveman und Neandertaler, sein Alter Ego, bravourös. Mit einer Höchstleistung an Memorierfähigkeit und schwindelerregendem Dauerbeschuss an klugen Gags mit Tiefgang suchte und fand er am Freitagabend Antworten auf das Mysterium „Paarbeziehung“ – mit und ohne Worte.

„Mädchen stehen auf einfühlsame, sensible Männer“, erklärte der Höhlenmensch und gab seinen Geschlechtsgenossen den dringenden Rat: „Wenn ihr überleben wollte, müsst ihr versuchen, euch für Dinge zu interessieren wie die Umschlagfarbe für die Einladungskarten zur Hochzeit.“ Das Idealbild des Mannes habe sich geändert: „In den 50er Jahren war er stark und schweigsam, in den 60ern stoned und schweigsam. Heute scheint es eine heimliche Übereinkunft der Frauen zu geben, dass alle Männer Scheißkerle sind.“

Während der Mann noch heute von seinem genetisch bedingten Jagdinstinkt getrieben werde, folge die Frau wie eh und je ihrer Sammelleidenschaft. Prinzip Kooperation gegen Prinzip Wettkampf?

Männer schätzen Berechenbarkeit, direkte Wege und klare Ziele in allen Lebensbereichen, Frauen wandern in Gruppen ziellos umher, sammeln Informationen und Eindrücke und versichern sich wortreich, dass sie „beste Freundinnen“ sind. Die geheimnisvolle Welt von Gefühlsduselei und Multi-Tasking sei Männern völlig fremd. Caveman: „Mein Kopf würde explodieren!“ Eine Erklärung für die hohe Rotationsgeschwindigkeit des Frauengehirns hatte er auch parat: „Sie wird nicht durch Logik behindert.“

Der Mann verteidige und beschütze Frau und Kinder, sorge für einen sicheren Ort, wo sie ungestört ihrer Zauberei nachgehen kann; aber auch eine Frau habe Revierdenken, stellte „Caveman“ Tom fest: „Sie macht die Höhle Stück für Stück zu ihrem Territorium. Sie verteilt Windspiele, Duftlampen, Winkekatzen und andere merkwürdige Sachen, die man nicht nutzen kann, und du wirst daraus verdrängt!“

Das Happy End in seiner Drei-Zimmer-Reihenhaus-Höhle servierte Volker Meyer-Dabisch am Ende seiner spektakulären One-Man-Show in der romantischen und pragmatischen Variante. Heike öffnet die Tür. Ob es eine Einladung ist, ihre „85 bis 93 erogenen Zonen“ zu erforschen („Wir Männer haben nur eine!“) oder die dringende Aufforderung, eine Spinne aus dem Bad zu entfernen, war letztendlich unerheblich für die Quintessenz, die die 330 Besucher nach zwei Stunden Dauerangriff auf ihre Lachmuskeln mit nach Hause nahmen: „Männer ticken anders, Frauen auch.“ - mks