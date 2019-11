Klima Initiative ruft auf die Straße

Die Resonanz der Klimaschutzdemo im September in Sulingen sähe Andreas Richter bei der Aktion am 29. November gerne übertroffen: „Ich habe so ein Gefühl, dass es diesmal deutlich mehr als 400 Teilnehmer werden.“

Die September-Demonstration für Klimaschutz in Sulingen wirkt nach: Das Interesse an der „Klima Initiative Sulingen“ wächst. Für den 29. November ist eine weitere Demonstration im Mittelzentrum geplant.

Sulingen – Die „Klima Initiative Sulingen und Umgebung“ (www.klimainitiativesulingen.de) entstand nach der Demonstration für den Klimaschutz im September, deren Organisation im Mittelzentrum der Schwafördener Andreas Richter übernommen hatte. Es ist kein Verein, „zwischen zehn und 15 Leuten sind aktiv im Forum, in der öffentlichen Gruppe beim Messaging-Dienst ,Telegram‘ und bei den Treffen, die wir im Begegnungszentrum ,Taff‘ haben“, schätzt Richter, „Tendenz steigend.“

Darunter seien viele Jugendliche, vom Sulinger Gymnasium und von den Oberschulen in Sulingen und Schwaförden. Die Klima Initiative richtet nun eine weitere generationsübergreifende Demo in Sulingen aus: Die „Fridays for future“-Bewegung ruft, im Schulterschluss mit einer Reihe von Umweltschutzorganisationen, für den29. November erneut zu einem „globalen Klimastreik“ auf.

Info-Stand auf dem Sulinger Wochenmarkt

An dem Freitag ist um 15 Uhr der Theatereingang des Gymnasiums Sulingen (Südseite) Treffpunkt, „es gibt eine Eröffnungskundgebung, die Rednerliste und die Route des Demonstrationszuges sind noch nicht endgültig festgelegt“, nennt Richter den Wasserstand. „Wir werden am Samstag, 23. November, auf dem Sulinger Wochenmarkt einen Infostand haben, um dort im Vorfeld Leute anzusprechen und zur Teilnahme zu motivieren. Ich habe nach der letzten Demo von vielen gehört: ,Hätten wir davon gewusst, wären wir auch gekommen‘.“ An dem Samstag werde voraussichtlich auch eine weitere Aktion starten, eine Unterschriftensammlung für die Forderung, in Sulingen, eventuell auch in den umliegenden Samtgemeinden, den „Klimanotstand“ auszurufen. Dafür gelte es die Details aber noch in der Klima Initiative abzustimmen.

Die Demo am 29. November sieht der Schwafördener auch als Antwort auf das „völlig unzureichende Klimaschutzpaket“. Darin stünden absolut nicht nachvollziehbare Dinge, Richter nennt etwa steuerliche Vergünstigungen für Ölheizungen noch auf Jahre. „Unsere Windenergiegewinnung wird gegen die Wand gefahren. Die Windindustrie wandert, wie schon die Solarindustrie, nach China“, unkt der 59-Jährige mit Blick auf die Pläne von Wirtschaftsminister Peter Altmaier, einen Mindestabstand von 1 000 Metern zu Wohnsiedlungen festzuschreiben.„Das führt dazu, dass für Windkraftanlagen nirgendwo mehr Platz ist.“ Man wolle die Bevölkerung sensibilisieren: Die müsse „Druck machen auf die Bundesregierung, klarstellen, dass die Priorität unsere Natur, unsere Umwelt, unser Klima ist – und dann erst unsere Wirtschaft. Sonst sägen wir uns den Ast ab, auf dem wir sitzen.“ Wenn die Bürger laut genug seien, werde Politik reagieren. „Es ist derKampf Bevölkerung gegen Wirtschaftslobbyismus. Das sind die beiden Seiten, die sich gegenüberstehen. Und in der Mitte die Regierung. Keine einfache Position, das gebe ich zu...“

„Deutlich mehr als 400 Teilnehmer“

Richter ist optimistisch, dass an dem Freitag die Resonanz der Demo im September in Sulingen noch übertroffen wird: „Ich habe so ein Gefühl, dass es diesmal deutlich mehr als 400 Teilnehmer werden. Allein schon, weil dann ,dramatisch mehr‘ Schülerinnen und Schüler dabei sein wollen.“

