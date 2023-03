Kleinwagen „fällt“ Schnellladesäule an Tankstelle in Sulingen

Von: Andreas Behling

Die Schnellladesäule war erst im September 2022 installiert worden. © Privat

Sulingen – Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag um 11.15 Uhr auf dem Gelände der Tankstelle am „Westpoint“ an der Friedrich-Tietjen-Straße in Sulingen ereignete: Eine 56-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Osnabrück setzte zurück, um die Batterie ihres VW „aufzufüllen“ – „aus unbekannter Ursache ist sie dabei gegen die E-Ladesäule gefahren“, teilte eine Sprecherin des Polizeikommissariats Sulingen mit.

Die 56-Jährige blieb unverletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden an ihrem Fahrzeug und an der Ladesäule, die durch den Aufprall komplett aus der Verankerung gerissen wurde. Die Gesamtschadenshöhe schätzt die Polizei auf circa 70 000 Euro.

Die Schnellladesäule, deren Strom ausschließlich aus regenerativen Quellen stammt, hatte die Firma Jantzon & Hocke erst im September vergangenen Jahres auf dem Autohof installiert (wir berichteten).

Hoher Sachschaden entstand beim Zusammenstoß des VW mit der E-Ladesäule. © Privat