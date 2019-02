DRK-Ortsverein Stadt sucht ein neues Heim für die beliebte Bücherbörse

Stadt - Der Termin bleibt: Der letzte Sonntag im Februar ist reserviert für die Bücherbörse des DRK-Ortsvereins Stadt. Das Team und alle Helfer wollen auch im kommenden Jahr (23. Februar 2020) wieder an den Start gehen, dann zum zwölften Mal. Doch wo? Das ehemalige Gasthaus Bokelmann ist verkauft, das Schützenhaus nebenan steht nicht mehr zur Verfügung. Der DRK-Ortsverein sucht derzeit nach Optionen. Die Vorgaben: „Klein und Kuschelig, aber mit genügend Platz“, sagt Organisationschefin Ilse Drieling.

Denn: Die Bücherbörse hat nichts von ihrer Attraktivität verloren. Trotz aller digitalen Alternativen sind auf Papier gedruckte Bücher immer noch nachgefragt. 120 Verkäufer kann das Team des DRK-Ortsvereins Stadt stemmen. Trotz aller Routine: „ Es ist eine ganz schöne Arbeit, alles mit Etiketten zu versehen.“ Jedes Buch bekommt ein Etikett, damit der Verkaufspreis jedem Verkäufer zugeordnet werden kann.

+ Am Kuchenbüfett. © S. Wendt Dem Team des DRK-Ortsvereins schließen sich für alle Arbeiten rund um die Bücherbörse weitere freiwillige Helfer an, auch Nicht-Mitglieder. Ist die Bücherbörse zwar „nur“ einen Tag geöffnet, so bedarf es der Vorarbeiten: Ist die Anmeldung abgeschlossen, gilt es den Verkaufsraum vorzubereiten. „Die Männer wissen schon, wie sie die Regale hier aufzubauen haben“, sagt Drieling. Tatsächlich sei der Ablauf zwischenzeitlich, nach elf Jahren, gut einstudiert.

+ An der Kasse. © S. Wendt Geärgert habe man sich am Freitag, weil einige wenige Verkäufer ohne abzusagen einfach nicht aufgetaucht sind. „Das ist ärgerlich, weil wir weitere interessierte Verkäufer gehabt hätten, denen wir absagen mussten“, moniert Drieling. Nach der Annahme der Bücher am Freitag erfolgt am Samstag das Einräumen in die Regale. Auch dazu finden sich 20 bis 30 Helfer ein, wissen um die Genres, flugs sind die einzelnen „Abteilung“ gefüllt. Romane, Krimis, Kinder- und Jugendliteratur, Hörbücher, Playstation Spiele, Videocassetten.

+ Am Grill. © S. Wendt Hier wird der Polizist, der die Ermittlungsansätze der fiktiven Kollegen auf dem Weg zur echten Dienststelle studiert, ebenso fündig wie die junge Leserin, die total vernarrt ist in Pferdebücher. Der Lesegeschmack ändert sich jährlich. Ilse Drieling und Ortsvereinsvorsitzende Ute Traemann erinnern sich noch, als „Shades of Grey“ angesagt war. Heute sind die Exemplare Ladenhüter. Playstation II-Spiele bleiben in diesem Jahr eher liegen, nachgefragt sind die für Nummer IV. Waren einst mal Fantasy-Romane der Renner, so sind es für dieses Genre in diesem Jahr nicht mehr so viele Regalmeter.

„Das ist eine Veranstaltung, die im Ortsteil bleiben soll“, sagt Ilse Drieling. Würde die Bücherbörse in einen Saal verlegt, würde bereits eine andere Stimmung aufkommen. Das Schützenhaus biete gerade genügend Platz, um die bereits vor der Öffnungszeit anstehenden Leseratten zu bändigen und anderen einen Sitzplatz zu geben, um sich in Ruhe durch das üppige Kuchen- und Tortenbüfett zu schlemmen.

Die Bratwurst vom Grill serviert Christa Hilbers. Die Veranstaltung mobilisiert alle Altersklassen: Auch, wer nicht primär zum Kauf von Lesestoff vorbeischaut, nutzt die Bücherbörse als Treffpunkt, um bei Kaffee, Kuchen und Bratwurst ins Gespräch zu kommen. Auch deshalb wollen Drieling, Traemann und Co. die Veranstaltung „im Dorf“ lassen. Erkundet haben sie schon die Feuerwehrhäuser in Rathlosen und Stadt. Letzteres ist zu klein, aber in Rathlosen - „das könnte vielleicht etwas werden“, sagt Ilse Drieling.

Damit bliebe die „Bücherbörse der Leute aus dem Dorf“ weiterhin eine „Veranstaltung für die Leute aus dem Dorf“, die sich den Termin nicht entgehen lassen (und viele Stammgäste darüber hinaus auch nicht). sis