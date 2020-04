Hospiz „Zugvogel“: Klavierunterricht gegen Corona-Frust

Gut geschützt in der Wohnküche: Mitarbeiterinnen des stationären Hospizes „Zugvogel“ präsentieren ihre farbenfrohen Masken für die Arbeit in der Einrichtung.

Sulingen – „Auch für uns ist der Alltag in weiter Ferne“, sagt Petra Brackmann, Leiterin des stationären Hospizes „Zugvogel“ in Sulingen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen sich hier ebenfalls deutlich bemerkbar.

Die hauptamtlichen Mitarbeiter der Einrichtung am Wiesenweg habe man in zwei Teams aufgeteilt, die wochenweise abwechselnd arbeiten – und das unter Beachtung strenger Vorsichtsmaßnahmen. Nicht im Einsatz sind derzeit die ehrenamtlichen Helfer: „Sie haben wir schon ganz früh herausgehalten, um sie selbst zu schützen, aber auch unsere Bewohner und Mitarbeiter.“ Die Betreuung sei aber weiter rund um die Uhr gewährleistet.

Die größte Veränderung ist aber der stark eingeschränkte Zugang für Besucher: Die aktuellen Anordnungen sehen vor, dass nur Bewohner in der Sterbephase Besuch von ihren Angehörigen erhalten dürfen; allen anderen Besuchern bleibt der Zutritt verwehrt. Diese wenigen Gäste dürfen das Hospiz auch nur über die Terrasse des jeweiligen Bewohners betreten, während alle übrigen Bereiche für sie gesperrt sind.

„Das ist eine ganz spezielle Situation für uns“, so Brackmann, „gerade weil wir eigentlich ein offenes Haus sind, das sonst so lebendig ist.“ Man führe viele Gespräche mit den Angehörigen, aber: „Es fällt uns schwer, dass wir sie nicht so begleiten können, wie wir das gerne möchten – es ist eine schwierige Situation für alle Seiten.“ Die Bewohner hätten dagegen, sofern sie die Nachrichten verfolgen, Verständnis dafür, dass diese Maßnahme ihrem Schutz dient. Kontakt zu Angehörigen, Freunden oder Bekannten zu halten sei aber per Telefon möglich, und auch das Schreiben von Briefen werde wiederentdeckt.

Es herrsche gerade eine „ganz andere Atmosphäre“ im Hospiz, so die Leiterin. Zwar seien die Therapeuten da, aber Angebote wie die Besuche der Clownin oder kulturelle Veranstaltungen fehlen, auch Friseur und Fußpflegerin können nicht kommen. Gemeinschaftsräume wie die Wohnküche würden ebenfalls nicht genutzt, aber es werde weiterhin im Hospiz gekocht – nur würden die Bewohner in ihren Zimmern essen. Ansonsten sei man kreativ, wenn es darum geht, den Tag für die Bewohner zu gestalten: „Eine Bewohnerin nimmt gerade Klavierunterricht“, verrät Brackmann.

Das Haus sei voll belegt, denn der Bedarf sei weiterhin groß. Neue Bewohner würden aber nur aufgenommen, wenn eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt und sie keine Corona-Symptome zeigen; in den ersten Tagen blieben sie ausschließlich in ihren Zimmern, um abzuwarten, ob sich doch noch Anzeichen einer Infektion zeigen.

Trotz der Einschränkungen sei die Stimmung aber positiv, hebt Brackmann hervor: „Das Team ist total motiviert und trägt alles mit.“