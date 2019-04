Sulinger Kantorei bittet zu Schnupperstunden

Die Sulinger Kantorei macht sich auf die Suche nach Nachwuchs-Talenten. Drei Probenabende und ein Gottesdienstauftritt sind vorgesehen.

Sulingen - Kai Kupschus, Kantor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sulingen, bittet zum „Schnuppersingen“. Neugierige und interessierte Sängerinnen und Sänger, und solche die es vielleicht werden möchten, sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit der Sulinger Kantorei leichte, mehrstimmige Chorstücke aus den Bereichen Klassik, Pop und Gospel einzustudieren“, sagt der Kantor.

Vorgestellt werden sollen die Ergebnisse dann während des 10-Uhr-Gottesdienstes am Sonntag Kantate, 19. Mai, in der Sulinger Sankt-Nicolai-Kirche.

Die jeweils etwa einstündigen Proben kündigt Kupschus für die Donnerstage, 2. 9. und 16. Mai, an. Beginn sei jeweils um 19.45 Uhr in den Räumen des Gemeindezentrums an der Sulinger Edenstraße. Gerne dürften Interessierte danach bleiben, „um in die Probenarbeit für unser großes Konzert im Oktober hineinzuschnuppern“, so Kupschus.